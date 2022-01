Carl Hagelin marque hilarante contre son camp sur le jeu de puissance retardé des Caps

Il n’y a peut-être pas plus de honte au hockey que de marquer un but contre son camp.

Carl Hagelin l’a découvert de façon assez dure lors de la deuxième période du match de samedi soir entre le Wild du Minnesota et les Capitals de Washington. Les Capitals, qui se sont dirigés vers un avantage numérique, ont retiré le gardien Zach Fucale pour l’homme supplémentaire avec un peu plus de six minutes à jouer dans la période.

Puis l’impensable s’est produit pour Hagelin. La passe de l’attaquant près des bandes n’a trouvé aucun des Capitals dans la zone, s’envolant hors de la zone offensive et droit vers le filet de Washington. Sans gardien de but pour l’arrêter, la rondelle est entrée, brisant la glace pour le Wild et réduisant l’avance des Capitals en demie 2-1.

Juste des trucs incroyables. Voici également les Capitals diffusés lors de l’appel, ce qui est absolument hilarant et vous vous retrouverez sans aucun doute à le regarder encore et encore juste pour ressentir la douleur et la souffrance pures dans les voix des diffuseurs.

Nous n’avons pas eu de but comme celui-ci dans la LNH depuis un certain temps, mais quelle façon de commencer 2022. Vous devez vous sentir mal pour Hagelin mais c’est, comme on dit, un contenu formidable.