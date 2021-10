Carl Icahn : Bitcoin pourrait régner en maître si l’inflation s’aggrave

L’investisseur milliardaire Carl Icahn pense que le potentiel du bitcoin sera réalisé dans un avenir proche si la Fed continue d’imprimer des quantités excessives d’argent.

Carl Icahn pense que Bitcoin pourrait devenir plus puissant

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les gouvernements du monde entier – y compris les États-Unis – ont émis des milliers de milliards de dollars d’argent de relance aux particuliers et aux entreprises. Bien que nous puissions tous convenir qu’un peu d’argent supplémentaire dans nos poches ici et là est une bonne chose, ce n’est pas toujours génial quand cela met l’économie mondiale en danger, et selon de nombreux analystes, c’est exactement ce qui s’est passé.

La fourniture constante de fonds de relance a conduit à l’inflation, à des catastrophes dans la chaîne d’approvisionnement et à de nombreux autres problèmes auxquels les économies du monde entier sont désormais confrontées à la pelle. Aux États-Unis, par exemple, la Fed continue d’imprimer de l’argent comme s’il poussait sur des arbres. Le problème, c’est que l’argent ne vient pas de cette façon, et plus on imprime d’argent, plus il perd de sa valeur et plus le pays s’endette.

Pour cette raison, le bitcoin a pris une nouvelle forme au cours de la dernière année et demie. Auparavant, les commerçants considéraient simplement le bitcoin sous un angle spéculatif. C’était un excellent outil pour devenir riche si l’on jouait correctement ses cartes. Cependant, depuis que la pandémie a commencé et que l’impression est devenue incontrôlable, beaucoup considèrent désormais le bitcoin et d’autres formes de crypto comme des outils de couverture ; articles qui peuvent potentiellement garder sa richesse en sécurité pendant les périodes de troubles économiques.

C’est probablement ce qui a conduit le bitcoin à atteindre la barre des 60 000 $ non pas une, mais deux fois en une seule année. Icahn a expliqué que le marché boursier connaîtra probablement une grave crise dans les mois à venir et que l’inflation ne fera que s’aggraver si les États-Unis continuent sur leur voie actuelle. Dans une interview, il dit :

À long terme, nous allons certainement nous heurter au mur. Je pense vraiment qu’il y aura une crise dans la façon dont nous allons, la façon dont nous imprimons l’argent, la façon dont nous entrons dans l’inflation. Si vous regardez autour de vous, vous voyez l’inflation tout autour de vous, et je ne sais pas comment vous gérer cela à long terme.

Que feront les États-Unis ?

Icahn est convaincu que le bitcoin peut régner en maître si les hausses de prix des biens et services s’aggravent. Le problème, cependant, est que les États-Unis possèdent tout autant de pouvoir que la Chine pour intervenir et arrêter le bitcoin s’ils le souhaitent, et il craint que cela ne se produise. Il mentionne:

Si l’inflation devient endémique, je suppose [bitcoin] a de la valeur, mais l’inflation va-t-elle devenir endémique ? Ou le gouvernement interviendra-t-il comme il l’a fait en Chine et arrêtera-t-il la chose ?

