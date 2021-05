Carl Icahn Crypto News: Le milliardaire baissier est-il vraiment sur le point d’acheter du Bitcoin?

Carl Icahn est le dernier investisseur majeur qui fait des vagues dans la scène crypto avec son plan de mettre 1,5 milliard de dollars sur le marché des devises numériques. Surtout, les nouvelles cryptographiques de Carl Icahn arrivent à un moment idéal pour Bitcoin (CCC:BTC-USD) taureaux, qui espèrent voir BTC franchir la barre des 40000 $.

Carl Icahn, fondateur de Entreprises Icahn (NASDAQ:IEP), n’a pas toujours été aussi optimiste sur la crypto. La décision du magnat de l’investissement est en fait une sorte de surprise. En fait, sur CNBC en 2018, il a déclaré qu’il ne s’approcherait même pas de la crypto-monnaie, la qualifiant de «ridicule».

Eh bien, il change de ton aujourd’hui.

Selon CoinDesk, Icahn dit qu’il investira jusqu’à 1,5 milliard de dollars dans des actifs cryptographiques. Dans une interview avec Bloomberg, il ajoute qu’il regarde l’investissement crypto «de manière très importante».

Cependant, il n’est pas encore tout à fait à bord et il n’a pas confirmé que ses 1,5 milliard de dollars iraient à Bitcoin. Il dit que bon nombre des jeux cryptographiques actuellement sur le marché vont disparaître. Mais, “nous pensons que la crypto-monnaie sous une forme ou une autre pourrait être là pour rester.” En attendant, Icahn cherchera le meilleur endroit pour placer son argent.

Carl Icahn Crypto News: les milliardaires se tournent vers DeFi

Icahn n’est qu’un parmi une foule de milliardaires qui s’impliquent dans la monnaie numérique cette année. Elon Musk’s Tesla (NASDAQ:TSLA) a plongé dans DeFi avec son investissement de 1,5 milliard de dollars en BTC. Ray Dalio de Bridgewater Associates est l’un des plus récents à bord avant Icahn, révélant dans une interview qu’il possède du Bitcoin, bien que le volume et la composition de l’investissement ne soient pas connus.

Les premiers milliardaires Bitcoin, Cameron et Tyler Winklevoss, en font participer d’autres avec la crypto via les réseaux sociaux. Le couple a tenu à tweeter leur soutien aux investissements milliardaires au fur et à mesure qu’ils se révèlent. Ils ont récemment tous deux tweeté leurs félicitations à Dalio pour son achat.

