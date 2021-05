Carl Icahn dit que les crypto-monnaies sont là pour rester; Attendez-vous à un investissement de 1500 millions de dollars dans le secteur

Le milliardaire américain Carl Icahn, président d’Icahn Enterprises et PDG d’Icahn Capital, estime que les crypto-monnaies sont là pour rester. Il a partagé ses sentiments haussiers sur l’espace crypto lors d’une interview le 16 mai, notant que bien qu’Icahn Enterprises n’ait pas investi dans les crypto-monnaies, le conglomérat étudie le secteur. Bien qu’il ait une vision positive de l’industrie des crypto-monnaies, Icahn a noté que la plupart des crypto-monnaies disponibles sur le marché aujourd’hui ne survivront pas à l’épreuve du temps.

Dans l’interview, Icahn a déclaré qu’il ne recherchait pas de pièces spécifiques à acheter pour le moment. Au lieu de cela, vous examinez l’ensemble de l’activité de crypto-monnaie et comment vous y impliquer. Une fois qu’Icahn Enterprises plonge dans le secteur de la crypto-monnaie, ce sera de manière relativement importante. Lorsqu’on lui a demandé de clarifier ce que signifie une forme relativement grande, il a déclaré que la société n’achèterait pas certaines pièces.

Il a continué à dire,

Un bon chemin pour nous serait 1 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars, quelque chose comme ça, ce serait un excellent chemin, je suppose, pour nous.

Cependant, les 1,5 milliard de dollars (1,062 million de livres sterling) ne sont pas un chiffre exact du montant qu’Icahn a l’intention de mettre sur le marché de la cryptographie. Selon lui, Icahn Enterprises peut décider de croître ou de rétrécir le moment venu.

Un changement de cœur

Alors qu’Icahn envisage de se lancer dans la crypto, il n’a pas toujours été fan de la crypto. Auparavant, il avait déclaré lors d’une interview en 2018 que Bitcoin (BTC) et d’autres crypto-monnaies étaient ridicules. À l’époque, Icahn a déclaré qu’il n’aimait pas les crypto-monnaies et que sa haine pour le secteur était probablement due au fait qu’il ne les comprenait pas. Il a ajouté qu’il était peut-être trop vieux pour entrer dans le secteur et qu’il ne les toucherait pas.

Cependant, il n’est pas le premier milliardaire à changer d’avis sur les crypto-monnaies au fil des ans. D’autres incluent Mark Cuban, Michael Saylor et Howard Marks.

Cette nouvelle intervient alors que la plupart des pièces figurant sur la liste des 10 principales crypto-monnaies par capitalisation continuent de se négocier latéralement avec peu ou pas de mouvement. Au moment d’écrire ces lignes, le BTC / USD est en baisse de 1,04% au cours des dernières 24 heures pour changer de main à 39423,61 $ (27813,74 €). En revanche, l’ETH / USD a perdu 0,22% de sa valeur au cours des dernières 24 heures pour se négocier à 2794,09 $ (1 971,26 £).