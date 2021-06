Carl Jackson sur l’ami et héros Glen Campbell

Carl Jackson, producteur de Glen CampbellLe dernier album studio de Adiós, dit qu’il a pleuré “des larmes de joie et de tristesse” quand il a écouté le disque terminé. Il présente des voix enregistrées par Campbell après la fin de sa tournée mondiale 2011-12 et son diagnostic de maladie d’Alzheimer.

Dans cette dernière partie de notre série d’interviews, qui mettait en vedette Jackson dans Partie 1 et la fille de Glen et contributeur à l’album Ashley dans Partie 2, le producteur et joueur de banjo a observé la remarquable polyvalence vocale de Campbell. « Glen pourrait chanter l’annuaire téléphonique », nous a-t-il dit après la sortie du disque. « Vous avez entendu cela plusieurs fois, mais il pourrait littéralement et vous voudriez l’acheter.

“Dickey Lee [co-writer of the song with Steve Duffy] m’a appelé l’autre jour juste ravis que nous l’ayons coupé. Je voulais le faire parce que j’étais très conscient de ce que Glen pouvait faire avec une chanson country hardcore et un accompagnement country hardcore.

Une chanson de l’album, « Arkansas Farmboy », est une source de plaisir personnel particulier pour Jackson, car il l’a écrite, lorsqu’il était jeune, à propos de la vie de Campbell. “J’étais tellement ravi qu’il ait réussi à le faire”, a-t-il déclaré. « J’ai écrit la chanson quand j’étais avec lui, donc il la connaissait bien. On en a fait une démo il y a des années avec Emmylou [Harris] chanter, mais il n’a jamais été publié. J’étais donc ravi de l’avoir là à chanter sur lui-même. Il aimait cette chanson quand je la lui ai donnée, je pense que cela signifiait beaucoup pour lui.

Jackson, né à Louisville, Mississippi, a rejoint le groupe de Campbell à l’âge de 18 ans en 1972, après un long passage avec le groupe de bluegrass Jim et Jesse et les Virginia Boys. Après avoir vu Glen jouer à l’Ohio State Fair, il a approché le joueur de banjo de Campbell de l’époque, Larry McNeely, et a été invité le lendemain soir à rencontrer la star.

« Là est assis mon héros »

“Larry m’a amené dans sa caravane de vestiaire et nous avons joué quelques trucs ensemble… puis il m’a regardé et a dit ‘Mec, aimeriez-vous avoir ce travail?’ Et j’ai dit ‘Eh bien, oui, je suppose.’ Il dit de me donner juste une minute, alors il va dans la loge de Glen et revient et dit “Viens avec moi”, et là est assis mon héros.

“Je lui ai joué quelque chose”, a poursuivi Jackson, qui jouait également de la guitare. « Bien sûr, je savais tout ce qu’il avait fait. La prochaine chose qu’il m’a demandé était ‘Combien voudriez-vous gagner?’ J’ai dit ‘Un million de dollars !’ Il a dit ‘Tu as le travail, nous allons en Australie, procure-toi un passeport.’

« Douze des meilleures années de ma vie »

“C’était 12 ans, et bien sûr l’amitié s’est poursuivie solidement après cela. Ce furent 12 des meilleures années de ma vie, et nous n’avons jamais fait une émission où il ne m’a pas présenté. Il m’a traité aussi bien que n’importe qui pourrait être traité.

Jackson continue d’être actif en tant que musicien, jouant souvent au Station Inn de Nashville dans le groupe New Monday. Ils mettent en vedette Larry Cordle, Val Storey et d’autres âmes sœurs. Mais alors qu’il passe en revue cette déclaration finale de Campbell – qui comprend quatre chansons de son collaborateur de longue date Jimmy Webb, y compris la chanson titre émouvante qui la clôt – il admet des émotions mitigées.

« Personne ne pourrait écrire une chanson mieux que Jimmy Webb, nous parlons du meilleur », observe-t-il. « J’étais content quand Glen a voulu faire ces chansons. Mais j’ai écouté [the album] et j’ai pleuré à la fois des larmes de joie et de tristesse, il n’y a aucun moyen de contourner cela.

