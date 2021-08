Carl Lewis — Bons gènes ou bons docteurs ?!

Carl Lewis a mérité cette beauté dorée !

Voici une version de 23 ans de l’athlète olympique d’athlétisme montrant son apparence gagnante après avoir reçu une médaille d’or aux Jeux olympiques de Los Angeles, en Californie, en 1984 (à gauche). Lewis a remporté un total de 10 médailles au cours de sa carrière olympique, dont 9 d’or.

Et, 37 ans plus tard… Le joueur de 60 ans s’est depuis retiré du sport et a joué dans des films tels que “Alien Hunter”, “Atomic Twister”, “Speed ​​Zone” et plusieurs autres. Le gars talentueux a récemment partagé des clichés de lui-même restant en forme, et peut être vu exhibant son charmant sourire sur le ‘gramme (à droite).

Travail acharné porte ses fruits!

La question est …