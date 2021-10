Carl Madsen, arbitre de la NFL, meurt quelques heures après le match Chiefs vs. Titans

Carl Madsen, un officiel de longue date de la relecture de la NFL, est décédé dimanche quelques heures seulement après avoir participé au match des Chiefs de Kansas City contre les Titans du Tennesee. Il avait 71 ans. Le vice-président principal de la NFL pour la formation et le développement des officiels, Walt Anderson, a partagé la nouvelle lundi. La cause du décès n’a pas été annoncée.

« Carl Madsen a été un arbitre de la NFL pendant plus de deux décennies, d’abord en tant qu’officiel très respecté sur le terrain avant de passer à un rôle de rediffusion à partir de 2009 », a déclaré Anderson. « Un ami et collègue formidable, l’amour de Carl pour le football et son dévouement à l’arbitrage étaient toujours présents, alors qu’il partageait généreusement son temps pour encadrer de jeunes officiels dans des cliniques à travers le pays. Vétéran de la Force aérienne, Carl avait un esprit et une volonté formidables. nous manquera beaucoup. »

Selon Westport News, Madsen rentrait chez lui à Weldon Spring, dans le Missouri, lorsqu’il a eu un problème médical apparent. La police a été appelée au sujet d’un SUV calé dans une voie de l’Interstate 65 North avec le conducteur inconscient. Les agents sur les lieux ont cassé une fenêtre, ont retiré Madsen du véhicule et ont effectué des compressions thoraciques jusqu’à l’arrivée des pompiers. Il est décédé dans un hôpital local.

« Carl manquera à ceux qui ont travaillé avec lui sur le terrain et en rediffusion, a déclaré Scott Green, le directeur exécutif de l’Association des arbitres de la NFL. Il avait un surnom parmi ses collègues officiels de » Big Country « , qui n’était pas seulement lié à sa taille mais à sa grande personnalité d’homme chaleureux et généreux. »

Madsen a passé 12 saisons en tant qu’officiel sur le terrain de 1997 à 2008 avant de devenir un officiel de replay en 2009. Il en était à sa 12e année en tant qu’officiel de replay et était l’un des 17 officiels de replay de la NFL pour la saison 2021. Avant de rejoindre la NFL, Madsen a servi dans l’US Air Force de 1973 à 1976.

« C’est une terrible nouvelle, mon père et Carl étaient amis depuis l’époque de l’USAF et Carl était un gars formidable », a écrit une personne sur les réseaux sociaux. » Il m’a invité à m’asseoir avec son équipe de Dick Hantak avant un match au début des années 2000 quand J’étais intéressé à officier. Repose en paix !!!! »

Une autre personne a ajouté: « En dehors de la NFL, Carl était un excellent représentant et ami dans la communauté du design d’intérieur du Midwest. Il me donnait des cours de golf chaque année. Quelle perte. Vraiment un grand homme. Il nous manquera. «