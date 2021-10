Carl Madsen, officiel de longue date de la NFL, est décédé à 71 ans après un incident sur le chemin du retour du match Titans-Chiefs

Le responsable de longue date de la NFL, Carl Madsen, est décédé dimanche alors qu’il rentrait chez lui après le match des Chiefs de Kansas City contre les Titans du Tennessee, a annoncé lundi la ligue. Il avait 71 ans.

Walt Anderson, vice-président principal de la NFL pour la formation et le développement des officiels, a confirmé la nouvelle du décès de Madsen dans un communiqué. La cause du décès n’était pas connue dans l’immédiat.

« Carl Madsen a été un officiel de la NFL pendant plus de deux décennies, d’abord en tant qu’officiel très respecté sur le terrain avant de passer à un rôle de rediffusion à partir de 2009 », lit-on dans la déclaration d’Anderson.

L’arbitre de la NFL Carl Madsen se tient en position lors d’un match entre les Rams de St. Louis et les Ravens de Baltimore au Edward Jones Dome le 23 août 2008 à St. Louis, Missouri. (Photo de Dilip Vishwanat/.)

« Un ami et collègue formidable, l’amour du football et le dévouement de Carl à l’arbitrage étaient toujours présents, alors qu’il partageait généreusement son temps pour encadrer de jeunes officiels dans des cliniques à travers le pays. Vétéran de l’Air Force, Carl avait un esprit et une volonté formidables. nous manquera beaucoup. »

L’arbitre de la Ligue nationale de football Carl Madsen s’entretient avec le joueur de ligne défensive Shane Burton # 98 des Panthers de la Caroline lors d’un match contre les Steelers de Pittsburgh au Heinz Field le 15 décembre 2002 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. (George Gojkovich/.)

Selon le réseau NFL, Madsen est décédé alors qu’il « rentrait chez lui » après le match des Titans à Nashville.

L’arbitre de la Ligue nationale de football Carl Madsen poursuit le jeu lors d’un match entre les Redskins de Washington et les Eagles de Philadelphie au Veterans Stadium le 8 octobre 2000 à Philadelphie, en Pennsylvanie. (Photo de George Gojkovich/.)

Madsen a servi 12 saisons en tant qu’officiel sur le terrain de 1997 à 2008, selon NFL.com. L’année suivante, il est devenu un officiel de replay. Il a travaillé trois matchs éliminatoires en tant qu’arbitre et quatre autres en tant qu’officiel de replay.