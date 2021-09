Carl Nassib de la NFL craignait de sortir du placard car gay pourrait « ruiner ma carrière »

in

Carl Nassib dit qu’il craignait que le fait de parler de sa sexualité ne lui coûte son emploi dans la NFL … expliquant cette semaine qu’il n’était pas devenu gay plus tôt parce qu’il craignait que cela ne « ruine ma carrière ».

Le passeur des Las Vegas Raiders – qui a révélé qu’il était gay dans une publication sur les réseaux sociaux en juin – a tout cassé sur Darren Wallerpodcast “Comeback Stories” de .

Nassib a déclaré qu’il avait réfléchi à l’idée de sortir plus tôt … mais avait peur de la réaction que l’annonce pourrait susciter de la part des autres joueurs – et, plus important encore, des propriétaires de la NFL.

“J’y pensais de temps en temps”, a déclaré Nassib à propos de partager ses préférences sexuelles avec le public. “J’ai pensé à comment je voulais le faire. Quand je pourrais le faire.”

“Je ne savais pas comment les gens réagiraient. Je voulais m’assurer d’être financièrement stable avant de le faire. Je ne savais pas si cela ruinerait ma carrière. Je ne savais pas si les gars me soutiendraient ou non. “

Nassib – qui dit qu’il ne savait pas qu’il était gay jusqu’à il y a environ quatre ans – a déclaré qu’il se sentait enfin à l’aise de faire l’annonce cette année après avoir solidifié sa carrière dans la NFL et acquis une bonne compréhension de ses coéquipiers des Raiders.

21/06/21 @carlnassib / Instagram

Le joueur de 28 ans, cependant, a révélé que cela avait été un peu difficile depuis révélant les nouvelles … disant à Waller qu’il ressentait un énorme fardeau dans les entraînements et les entraînements après la sortie de la vidéo.

“Être le seul homosexuel de la NFL est un peu stressant”, a déclaré Nassib, ajoutant que les choses étaient devenues plus faciles depuis.

Nassib a également révélé qu’il sortait avec quelqu’un en disant: “J’ai rencontré un gars génial. C’est le meilleur.”

En ce qui concerne le terrain cette année, Nassib a joué dans les 3 matchs des Raiders cette saison… enregistrant 1,5 sacs et un échappé forcé.