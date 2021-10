Carl Nassib des Raiders a accordé une journée personnelle à la suite des commentaires homophobes de Jon Gruden

Jon Gruden a démissionné de son poste d’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas lundi après que des courriels ont révélé qu’il avait fait des commentaires homophobes, sexistes et racistes de 2010 à 2018.

L’entraîneur-chef Jon Gruden des Raiders de Las Vegas parle à ses joueurs alors qu’ils s’étirent avant un match contre les Bears de Chicago au stade Allegiant le 10 octobre 2021 à Las Vegas, Nevada (Ethan Miller/.)

L’ailier défensif des Raiders Carl Nassib, le premier joueur ouvertement homosexuel de la NFL, s’est vu accorder une journée personnelle mercredi à la lumière de tout ce qui s’est passé depuis lundi soir. Le directeur général de Raider, Mike Mayock, a déclaré avoir rencontré Nassib à trois reprises depuis que les remarques de Gruden ont été rendues publiques. Il a ajouté que Nassib traite toujours beaucoup d’informations, ajoutant que l’équipe le soutient pleinement.

Selon le rapport explosif du New York Times de lundi, Gruden a qualifié le commissaire de la NFL, Roger Goodell, d’insulte anti-gay et de « p… pressé puis-St. L’entraîneur de Louis Rams, Jeff Fisher, rédigera les « péros ». C’était une référence apparente à l’ancien joueur de ligne défensive de la NFL Michael Sam, qui a été le premier joueur ouvertement homosexuel sélectionné lors du repêchage de la NFL.

L’ailier défensif des Las Vegas Raiders Carl Nassib (94) avant un match contre les Dolphins de Miami à l’Allegiant Stadium. (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

L’e-mail semblait contredire le message de Gruden lorsque Nassib est devenu gay avant le début de la saison 2021 et est devenu le premier joueur actif de la NFL ouvertement gay.

Gruden aurait également fait des remarques à propos du directeur exécutif de la NFL Players Association, DeMaurice Smith, en disant: « Dumboriss Smith a des lèvres de la taille de pneus Michelin. » Gruden a critiqué la ligue pour avoir embauché des arbitres féminins. En 2015, Sarah Thomas est devenue la première femme officielle permanente de l’histoire de la ligue. En 2017, Gruden a répondu à un mème prétendument sexiste du co-fondateur de Hooters, Ed Droste, à propos des femmes responsables de la NFL et a répondu : « beau travail roger », a rapporté le New York Times.

Gruden a écrit que l’ancien arrière défensif Eric Reid aurait dû être licencié pour avoir manifesté pendant l’hymne national. Les cibles des critiques de Gruden comprenaient également un projet de loi qui aurait forcé les Redskins de l’époque à changer de nom en 2015, Caitlyn Jenner et l’ancien président Barack Obama et le vice-président de l’époque Joe Biden.

Le propriétaire des Raiders, Mark Davis, a déclaré la semaine dernière que l’e-mail concernant Smith était « perturbant et non ce que les Raiders représentent » et a déclaré que l’équipe examinait les e-mails supplémentaires.

L’entraîneur adjoint des Raiders, Rich Bisaccia, a été nommé entraîneur-chef par intérim de l’équipe.

Ryan Gaydos de Fox News a contribué à ce rapport.