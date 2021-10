Carl Nassib ne mérite pas de répondre des péchés de Jon Gruden

Plus tôt cette année, l’ailier défensif des Raiders de Las Vegas, Carl Nassib, est devenu le premier joueur actif de la NFL à se déclarer gay, et la chose la plus remarquable s’est produite : pas grand-chose du tout.

Il a reçu des félicitations de toute la ligue, de défenseurs de longue date des droits des homosexuels et de personnes encouragées par sa décision.

Mais surtout, les gens sont passés à autre chose et l’ont laissé jouer.

C’était beau.

Maintenant, parce que Nassib jouait pour un entraîneur homophobe et raciste qui considère ses joueurs non pas comme des personnes mais comme des pièces jetables dans un jeu qui devrait rester incroyablement violent, il devra faire face à des questions incessantes sur Jon Gruden.

Raiders DE Carl Nassib, le premier joueur ouvertement de la NFL, a été tranquillement botter le cul cette année. L’idée qu’il ait à faire face à cette histoire me rend furieux. – Mina Kimes (@minakimes) 12 octobre 2021

Maintenant que vous savez ce que Jon Gruden disait en privé, cela colore-t-il vos interactions avec lui ?

Pensez-vous que d’autres entraîneurs et dirigeants de la ligue partagent ces réflexions ?

Ainsi de suite et ainsi de suite.

Pire encore, il n’y aura presque certainement aucun compte pour la ligue dans son ensemble. Gruden a déjà démissionné. Les gens au sein de la ligue se sont déplacés pour le condamner. La NFL est douée pour cela : réagir vigoureusement en public à un problème qu’elle ne pourrait probablement pas traiter même si elle le voulait.

La ligue a déployé de jolis slogans sur la fin du racisme, mais seulement après que Colin Kaepernick a été simplement blâmé pour toujours pour avoir osé souligner les inégalités fondamentales et le racisme systémique. Quand est venu le temps pour l’affaire d’aller devant les tribunaux, la ligue – les riches propriétaires – a payé le prix pour tout faire disparaître.

Et en ce moment, ces mêmes propriétaires ne jettent presque certainement pas un regard critique sur les personnes qu’ils ont choisies pour diriger leurs organisations. Ils font, à la place, une version de ceci :

La ligne en dehors du département informatique de la #NFL. pic.twitter.com/x2aTtza4kc – FantasyManDan (@fantasymandan) 12 octobre 2021

Et Gruden pourra s’éclipser à cause de ça :

Pensée sur scène hier soir :

Mark Davis/NFL : « Jon, tu vas démissionner et nous n’allons plus rien te payer sur ton contrat. »

Gruden : « Ok. J’ai aussi reçu des courriels d’autres personnes qui sont aussi mauvais. »

Davis/NFL : « Que diriez-vous de 10 millions de dollars et personne ne les voit ? »

Gruden : « Accord. » – Andrew Brandt (@AndrewBrandt) 12 octobre 2021

Ce qui laisse Carl Nassib et la population majoritaire de joueurs noirs de la ligue essayer de répondre d’un système qui leur est pesé par les personnes qui détiennent le pouvoir réel.

Comme toujours.

***

Pensez au chemin emprunté par Nassib jusqu’à ce point: il était un remplaçant à Penn State à la suite du scandale Jerry Sandusky qui a finalement gagné du temps de jeu, est devenu un débutant sa dernière année et a terminé sa carrière universitaire à l’unanimité. Américain qui a remporté les prix Lombardi (meilleur joueur de ligne ou secondeur) et Ted Hendricks (meilleur ailier défensif).

Ainsi, peu de gens qui connaissaient Nassib ont été surpris quand il a eu le courage et la résilience de sortir une simple vidéo Instagram.

Cela m’a quand même choqué. Quand j’étais à Penn State, une décennie avant Nassib, ce n’était pas un endroit que je considérerais comme accueillant pour les personnes LGBTQ+. L’entraîneur de basket-ball féminin, Rene Portland, avait parlé ouvertement d’avoir une politique non lesbienne dans son équipe, et l’un de ses plus ardents défenseurs du département des sports était l’entraîneur de football, Joe Paterno.

Paterno avait bien sûr charmé les médias locaux et nationaux en épousant une vision des «étudiants-athlètes» qui exigeait qu’ils soient impliqués dans toute la vie du campus et pas seulement séquestrés ensemble et se concentrant sur le football. Mais au début des années 2000, avec Paterno embourbé dans la pire partie de sa carrière (une seule saison gagnante entre 2000 et 2004), les joueurs que j’ai appris à bien connaître se sont sentis dissuadés de faire quoi que ce soit de la sorte, craignant que cela ne soit perçu comme un « distraction ».

Lorsque le Black Caucus de Penn State a appelé les joueurs de football à utiliser leur plate-forme pour attirer l’attention sur le racisme sur le campus, j’ai défendu la décision des joueurs de ne pas participer – mais uniquement parce que, dans les conversations de fond, il est devenu clair qu’ils pensaient qu’ils nuiraient à leurs chances de gagner du temps de jeu en s’impliquant. Je ne pense pas qu’ils savaient précisément comment réagiraient ceux qui étaient au pouvoir ; ils savaient juste qu’il valait mieux ne pas les provoquer et le découvrir. C’est généralement comme ça que ça se passe.

Je ne suis pas assez proche de la situation à Penn State pour savoir si beaucoup de choses ont changé à cet égard, mais j’ai ressenti une telle fierté lorsque Nassib a fait son annonce. J’ai pensé à l’impact que cela a dû avoir pour tant de gens.

Puis lundi, le jour du National Coming Out, le New York Times a révélé que l’entraîneur actuel de Nassib avait, à partir de l’année 2011 environ – lorsque Nassib marchait à Penn State – envoyé des e-mails discriminatoires comprenant les éléments suivants :

Dans les e-mails, Gruden a qualifié le commissaire de la ligue, Roger Goodell, de « f****t » et de « p***y anti-football ignorant » et a déclaré que Goodell n’aurait pas dû faire pression sur Jeff Fisher, alors l’entraîneur de la Rams, pour rédiger « q***rs », une référence à Michael Sam, un joueur gay choisi par l’équipe en 2014.

Et nous nous sommes tous demandés où nous pourrions aller à partir d’ici.

***

J’ai eu la chance de faire la connaissance de Cyd Zeigler quelques années après avoir quitté Penn State. L’un des principaux rédacteurs d’Outsports.com, il m’a dit très tôt qu’il avait le sentiment que nous – à la fois les médias et la société en général – avons surestimé le danger perçu auquel les athlètes homosexuels seraient confrontés s’ils choisissaient de sortir.

Lundi, avant l’annonce de Gruden, il a tweeté ceci :

Je continue de voir des personnes LGBTQ dans le sport dire à quel point elles ont de la chance d’être acceptées par leur équipe. Sans aucun doute. Chaque fois que nous obtenons l’acceptation, c’est une bénédiction. Pourtant, l’acceptation est la RÈGLE, et non l’exception, dans le sport. La grande majorité de nos athlètes sont acceptées. La grande majorité. – Cyd Zeigler (@CydZeigler) 11 octobre 2021

Les données compilées dans cette histoire sont suffisantes pour donner de l’espoir à n’importe qui.

Mais il y a aussi le fait que Jon Gruden, âgé d’à peine 58 ans et même pas à mi-chemin d’un accord de 100 millions de dollars sur 10 ans, aurait continué à entraîner et à exercer une influence sans ses e-mails dans une enquête indépendante.

Plus que cela, s’il avait cessé d’entraîner pour une autre raison – des pertes, simplement fatigué de la corvée – il serait immédiatement devenu la personnalité de la télévision de la NFL la plus convoitée en dehors de Peyton Manning. Certains réseaux lui auraient donné des millions pour vomir son «analyse» à la télévision pendant qu’il retournait passer ses journées à envoyer des courriels aux courtiers de la ligue ses pensées réelles.

Alors voilà le problème : comment déraciner ce que nous ne pouvons (généralement) pas voir ?

Avant lundi, pour le monde entier, à l’exception de ceux avec qui il avait partagé ses véritables convictions, Gruden aurait pu ressembler à un allié.

Des actions… ou des mots ?#JonGruden pic.twitter.com/ebwzmRF9uQ – Jason McIntyre (@jasonrmcintyre) 12 octobre 2021

Même si Gruden traitait Nassib équitablement et était gentil avec lui, ses paroles ont bien sûr fait un mal inimaginable. Pensez à n’importe quel jeune homosexuel qui doit décider de faire son coming-out. Ils savent peut-être que parmi leurs pairs, ce ne sera guère un incident. Mais les personnes qui prennent les décisions, qui détiennent le pouvoir, sont différentes. Ils peuvent se cacher derrière une façade d’inclusion, mais qui peut savoir à quels e-mails ils pourraient ricaner au cours d’une journée donnée ?

Là est le danger. Les personnes au pouvoir sont assez puissantes pour projeter un ensemble de croyances qui leur donne en fait une couverture, dans de nombreux cas, pour agir sur un ensemble de croyances totalement différent. Et parce que si peu d’entre eux sont découverts, le système s’enracine.

Je suis sûr que Carl Nassib le savait quand il a décidé de sortir. Mais il avait fait face à de longues chances et avait surmonté auparavant. Maintenant, nous devons espérer que l’attention se portera à nouveau sur lui et son histoire avant trop longtemps. Parce que nous n’allons pas découvrir tous les Jon Gruden (bien que nous devrions essayer). Et ces gens ne vont pas changer de leur propre gré.

Ce ne devrait pas être à Carl Nassib d’avoir à combattre cette marée. Mais il l’a fait et le fera sans relâche. Suivons.