Carl Nassib ne s’est pas présenté aujourd’hui après le fiasco de Jon Gruden

Le joueur de ligne défensive des Raiders de Las Vegas, Carl Nassib, a décidé de prendre une journée pour lui mercredi après l’éviction de son entraîneur-chef, Jon Gruden.

Le temps de Gruden avec les Raiders a pris fin cette semaine après la fuite de courriels racistes, homophobes et misogynes résultant de l’enquête de la NFL sur l’équipe de football de Washington.

« Il a demandé une journée personnelle aujourd’hui », a déclaré le directeur général des Raiders, Mike Mayock, à propos de Nassib, selon Pro Football Talk. « Il vient de dire qu’il a beaucoup à traiter, qu’il s’est passé beaucoup de choses ces derniers jours, et bien sûr, nous soutenons cette demande. »

Ceci est évidemment remarquable car Nassib est devenu le premier joueur actif de la NFL à se déclarer gay plus tôt cette année.

À l’époque, Gruden était très favorable à la décision de Nassib.

« J’ai appris il y a longtemps ce qui rend un homme différent, c’est ce qui le rend formidable », a déclaré Gruden à l’époque, selon Vincent Bonsignore du Las Vegas Review-Journal.

Le quart-arrière des Raiders Derek Carr a également parlé de la situation mercredi.

« Triste, je ressens de la colère », a-t-il déclaré. «Je suis humain et je fais de mon mieux pour me concentrer uniquement sur le football, aussi dur soit-il. J’essaie de garder mon esprit aussi concentré que possible ou je vais commencer à dériver. C’est juste bizarre. C’est la meilleure façon de le dire. C’est une période étrange… C’est la plus grande histoire du sport en ce moment. Tu allumes la télé et c’est allumé.

« Encore une fois, je suis triste pour les gens qui ont été blessés. Triste pour (Gruden). Je suis triste pour nos fans… Vous détestez l’action, mais vous aimez la personne, c’est pourquoi c’est si difficile. Il n’est pas là. C’est fini. Il ne sera pas là.

Considérant à quel point Gruden n’aimait apparemment pas Carr, la réaction émotionnelle du quart-arrière à son départ est un peu surprenante.

Cela étant dit, c’est clairement une période difficile pour beaucoup dans la ligue. Les répercussions de ce scandale des e-mails se font sentir dans tous les domaines. Tout le monde, du fils de Gruden, Deuce, à Adam Schefter, initié d’ESPN NFL, en a été touché.

Dodgers vs Giants est une série très excitante. https://t.co/OPpiG1Tcsa – Jeu 7 (@game7__) 13 octobre 2021

Les avis sur l’expulsion de Gruden semblent partagés. Le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers est fermement d’un côté du débat, et le propriétaire des Cowboys de Dallas, Jerry Jones, semble être de l’autre.

Une chose est sûre cependant : la NFL aurait reçu plus de 500 000 e-mails. Cela signifie qu’il y a beaucoup de dominos de ce scandale qui ne demandent qu’à tomber.

Qui sera le prochain ? Le temps nous le dira.

En rapport: Anthony Davis devient brutalement honnête à propos des luttes des Lakers