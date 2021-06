Carl Nassib, premier joueur de la NFL à révéler son homosexualité

22/06/2021 à 6h09 CEST

. / Las Vegas

L’ailier défensif des Raiders de Las Vegas, Carl Nassib, est devenu ce lundi le premier joueur actif de la Ligue nationale (NFL) qui se déclare publiquement homosexuel. L’annonce de Nassib a été faite dans une publication Instagram dans laquelle il expliquait qu’il se trouvait dans sa résidence en Pennsylvanie et qu’il voulait prendre “un moment” pour faire connaître son statut d’homosexuel, car c’est à ce moment-là qu’il se sent à l’aise de le faire. Après avoir admis qu’il avait longtemps réfléchi à la décision, il avait maintenant toute la sécurité pour le faire car il est entouré de la meilleure famille, des meilleurs amis et de la profession qu’il a toujours voulu avoir et demander.

Nassib a également exprimé qu’il se considérait comme une personne réservée et qu’en aucun cas il n’essayait d’attirer l’attention mais qu’il s’agissait de « responsabilité » avec ses convictions et de l’importance de la représentation et de la visibilité. “En fait, j’espère qu’un jour, des vidéos comme celle-ci et tout le processus de soumission ne seront plus nécessaires”, a soutenu Nassib, 28 ans. “Mais jusque-là, je vais faire de mon mieux et faire ma part pour cultiver une culture qui est tolérante, compatissante et Je vais commencer à faire un don de 100 000 $ au projet Trevor “.

Le projet Trevor fournit des services d’intervention en cas de crise et de prévention du suicide à la communauté LGBTQ. “C’est une organisation incroyable, c’est le service de prévention du suicide numéro un pour les jeunes LGBTQ en Amérique”, a déclaré Nassib. “Et ils font vraiment des choses incroyables. Je suis ravi d’en faire partie, d’aider de toutes les manières possibles et dans l’avenir du travail qu’il fait.”

La réaction à l’annonce de Nassib a été immédiate dans toute la NFL et le monde du sport en général. Dans un communiqué, le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a déclaré que la ligue “est fière de Carl pour avoir courageusement partagé sa vérité aujourd’hui“” La représentation compte, ” a noté Goodell. ” Nous partageons votre espoir qu’un jour, bientôt, des déclarations comme la vôtre ne seront plus dignes d’intérêt alors que nous marchons vers la pleine égalité pour la communauté LGBTQ. Nous souhaitons à Carl la meilleure des chances pour la saison à venir. » Le directeur exécutif de la NFLPA, DeMaurice Smith, a également officiellement déclaré qu’il soutenait pleinement Nassib et son travail avec le projet Trevor, étant donné que le but ultime n’était autre que de faire de leur communauté et du Pendant ce temps, le propriétaire des Raiders, Mark Davis et l’entraîneur-chef de l’équipe, ont également, à travers diverses déclarations, souligné la grande personne et le professionnel qu’était Nassib et la grandeur qu’il avait acquise avec son action.GLAAD, l’organisation non gouvernementale américaine de surveillance des médias, fondée pour protester contre la couverture diffamatoire des personnes LGBT, a qualifié l’annonce de Nassib de “reflet historique de statut croissant de la visibilité et de l’inclusion LGBTQ dans le monde du sport professionnel“.” … L’histoire de Carl Nassib aura non seulement un impact profond sur l’avenir de la visibilité et de l’acceptation des LGBTQ dans le sport, mais elle enverra un message fort à tant de personnes LGBTQ, en particulier aux jeunes, qu’elles pourraient aussi un jour devenir et réussir en tant qu’athlète professionnel comme lui », a déclaré la présidente et chef de la direction de GLAAD, Sarah Kate Ellis, dans un communiqué.

Nassib a rejoint les Raiders en 2020 avec un contrat d’agent libre de 25 millions de dollars sur trois ans, avec 16,75 millions de dollars garantis. La saison dernière, il a réussi 2,5 sacs et une interception en 14 matchs joués, dont cinq comme partant, avec les Raiders. Nassib était un choix de troisième ronde avec les Browns de Cleveland en 2016 après s’être entraîné à Penn State, et il a également joué deux saisons avec les Buccaneers de Tampa Bay avant de rejoindre les Raiders. Il a attiré l’attention nationale en tant que star de l’apparition des Browns dans “Hard Knocks” en 2018, fournissant des conseils financiers à ses coéquipiers et donnant son avis sur l’existence des extraterrestres.

Michael Sam, l’ancien supporter du Missouri, est devenu le premier joueur ouvertement homosexuel à être sélectionné dans l’histoire de la NFL en 2014, lorsque les Rams l’ont pris 249e au total. Il a été coupé par l’équipe à la fin du camp d’entraînement cette année-là et n’a jamais joué de match de saison régulière dans la NFL.