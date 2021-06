Carl Nassib sort mieux qu’il ne vient après le quart-arrière de l’autre équipe – RedState ⋆ .

L’ailier défensif des Las Vegas Raiders Carl Nassib a annoncé lundi via Instagram qu’il était gay, devenant ainsi le premier joueur de la NFL à sortir alors qu’il était actif dans la ligue. Au-delà de la frénésie médiatique et de l’amour qui en résulte pour Nassib, des faits non rapportés et des questions non posées par lesdits médias viennent facilement à l’esprit.

La notion d’homosexualité et de football étant en quelque sorte entrelacées n’est pas nouvelle. En 1978, le professeur d’université Alan Dundes a publié Into the Endzone for a Touchdown: A Psychanalytic Consideration of American Football, dans lequel il affirmait, peut-être avec une langue ferme, que la langue vernaculaire intérieure du sport le considérait comme un rituel masculin évident, quoique tacite, truffé de des accents gais. Dundes a cité son collègue professeur William Arens dans la façon dont, par son observation, même l’uniforme de football n’est “pas une expression, mais une exagération de la masculinité”.

Pour revenir au présent, les statistiques ne mentent pas lorsqu’il s’agit de mesurer l’efficacité ou l’absence d’un joueur. Dans ce domaine, Nassib se révèle être un compagnon ; celui qui occupe une place sur la liste uniquement jusqu’à ce que quelqu’un de meilleur se présente. Nassib démontre également que la carrière universitaire d’un joueur n’est pas toujours un indicateur avancé de ses performances dans la NFL. En 2015, à la fin de sa dernière année à Penn State, Nassib a remporté le Lombardi Award, décerné chaque année au meilleur joueur de ligne du football universitaire. Il a été sélectionné sur Myles Garrett et Joey Bosa. Garrett a été sélectionné pour deux apparitions au Pro Bowl; Bosa, trois. Nassib ? Rien. (Au moins, les électeurs du Lombardi Award ont eu raison en 2013 lorsqu’ils ont sélectionné Aaron Donald plutôt que Michael Sam. Mais je m’éloigne du sujet.)

Nassib entame sa septième année dans la NFL. Il a été repêché au troisième tour par les Cleveland Browns en 2015, y jouant deux ans avant d’être coupé en septembre 2017. Il a ensuite signé avec les Buccaneers de Tampa Bay et y a joué pendant deux saisons, avant de signer avec les Raiders en tant qu’agent libre. avant la saison 2020. Nassib a disputé quatorze matchs avec les Raiders l’an dernier, en commençant par trois. Apparemment amené pour renforcer la ruée vers les passes des Raiders, il n’a enregistré que 2,5 sacs pour l’année. Les Raiders en tant qu’équipe ont été épouvantables en défense en 2020 : vingt-cinquième au total des verges autorisées, vingt-sixième des verges par la passe autorisées, vingt-quatrième des verges au sol autorisées, et dans la statistique la plus importante de toutes, le trentième des points autorisés. Oh oui – vingt-neuvième en sacs de quart-arrière. Pour faire court, Nassib l’année dernière n’a rien fait pour garantir la sécurité d’emploi dans une équipe où même un joueur moyen se serait démarqué. Il n’a également rien fait pour atténuer les soupçons selon lesquels son coming out a maintenant autant, sinon plus, à voir avec le maintien d’une place sur la liste par la pression de la société que toute autre motivation. À moins que les ventes de maillots ne comptent.

Une note latérale: Tim Tebow, tentant actuellement un retour dans la NFL à 32 ans avec les Jaguars de Jacksonville en tant qu’ailier rapproché, a été snobé par l’ailier rapproché des 49ers de San Francisco George Kittle et compagnie dans la mesure où il a été invité à “Tight End U”, un trois atelier d’une journée pour le poste qui se tient cette semaine à Nashville. La raison invoquée était un espace insuffisant, avec un coup latéral passif/agressif de Kittle à Tebow :

« Si je ne peux pas inviter tous les ailiers rapprochés, comment ne pas inviter un gars de deuxième ou de troisième corde dans une équipe qui joue depuis qu’il a 18 ans au lycée ? » dit Kittle. « Rien contre Tim Tebow. J’espère qu’il aura un succès incroyable cette année. J’espère qu’il aura 10 touchés. J’espère qu’il passera une excellente année, mais c’est difficile pour moi d’inviter quelqu’un qui vient de commencer à jouer le poste alors que je ne peux pas inviter un gars qui y joue depuis huit à dix ans. C’est juste difficile pour moi.

Bien sûr, Georges. Sûr. La vraie raison est probablement parce que Tebow est en train de changer et de sauver des vies pendant que vous vendez des lunettes.