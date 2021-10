Carl Pei dit qu’une « grande » entreprise « attaque » Rien

Chase Bernath / Autorité Android

Carl Pei – co-fondateur de OnePlus et co-fondateur/PDG de Nothing – a écrit un article de blog public aujourd’hui. Dans le message, il félicite son équipe pour avoir atteint certains jalons de vente. Cependant, Pei accuse également un « opérateur historique majeur » d' »attaquer » directement son entreprise par le biais de la manipulation de la chaîne d’approvisionnement.

Dans le message, Pei félicite l’équipe de Nothing pour avoir aidé à sécuriser plus de 320 000 commandes d’écouteurs Ear 1. Bien que seulement 180 000 de ces commandes aient été expédiées, Pei est convaincu que le reste arrivera bientôt. Il dit également que l’objectif est de passer 600 000 commandes et compare cela (assez effrontément) aux 400 000 commandes de l’iPod original.

En fin de compte, ce n’est que marginalement intéressant. Cependant, Pei suggère également fortement que l’une des raisons pour lesquelles Nothing n’a pas été en mesure de répondre à la demande de commandes est le sabotage de l’industrie. Découvrez cette citation :

Pour ajouter au plaisir, nous avons également eu un opérateur historique majeur qui nous a attaqués dans la chaîne d’approvisionnement en essayant de bloquer notre accès aux composants clés. Nous devons prendre cela comme un signe de respect.

Cette brève accusation n’est étayée par aucune preuve. Pei ne donne pas non plus d’indication quant à qui pourrait être ce « titulaire majeur ». Pourtant, toute entreprise de technologie de premier plan accusant d’autres entreprises de les « attaquer » est inhabituelle. Ce sont des choses dont les PDG ne parlent généralement pas.

Cette évolution est également intéressante puisque Nothing est une entreprise si nouvelle. Pourquoi un acteur « majeur » se soucierait-il d’une entreprise vendant quelques centaines de milliers d’écouteurs ? Cette entreprise anonyme s’inquiète-t-elle de ce que Pei pourrait construire avec Nothing ? Il y a beaucoup de questions ici.

Quoi qu’il en soit, un petit drame de l’industrie technologique est toujours amusant.