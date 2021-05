Carl Pei parle de la communauté Nothing, de la technologie ennuyeuse, des leçons OnePlus et plus

Le co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, a une nouvelle société avec un nom intéressant: rien. Pei a annoncé la marque peu de temps après son départ de OnePlus, et la société a déjà son premier produit en développement, un ensemble de véritables écouteurs sans fil connus sous le nom d’Ear 1. Récemment, cependant, la communauté Nothing s’est ouverte, qui agira en tant que société privée. forum pour les fans de se connecter avec le personnel de Nothing.

Les fans de la vieille école OnePlus noteront que cette stratégie n’est pas si différente des premiers jours des forums OnePlus. En fait, Nothing promet un accès anticipé à ses produits pour les membres du forum – une décision qui porte de faibles échos du tristement célèbre système d’invitation de OnePlus. Cependant, Pei espère aller encore plus loin que OnePlus en travaillant sur des moyens d’incorporer les membres de la communauté même aux plus hauts niveaux de direction d’entreprise.

Android Authority a eu la chance de s’asseoir (virtuellement, bien sûr) avec Pei et de discuter de la nouvelle communauté Nothing. Nous avons également discuté du développement d’Ear 1, des opinions de Pei sur la stagnation de l’industrie technologique et de la manière surprenante dont Pokémon s’intègre dans la marque Nothing.

Nothing Community: plus qu’un forum

Bien que rien ne porte bien son nom Community semble être un simple forum Web, c’est en fait beaucoup plus que cela. La vision de Pei est que le forum agisse comme un moyen pour Nothing d’obtenir des commentaires constants. Pour que les choses restent gérables, vous devrez postuler pour gagner l’un des emplacements limités pour l’affichage des privilèges – et certaines personnes auront d’abord des dibs sur ces emplacements (plus à ce sujet dans un peu). Cependant, tout le monde peut consulter le forum.

«Nous ne cherchons pas à attirer beaucoup de gens à bord, peut-être seulement quelques centaines», a déclaré Pei. Il espère que ces utilisateurs sélectionnés aideront à guider l’entreprise et même aideront Nothing à réaliser sa propre vision.

La publication sur le forum nécessitera un processus de candidature, bien que tout le monde puisse le voir.

Pei a souligné que la communauté Nothing ne se contenterait pas de discuter dans le forum, cependant. «Nous voulons vraiment un groupe de personnes soudées et de haute qualité qui ne sont pas nécessairement des passionnés de technologie ou des fans de Rien. Nous voulons qu’ils aient quelque chose de substantiel à apporter, qu’ils soient bons en conception graphique ou peut-être en test de produits, ou autre. L’objectif serait que ces utilisateurs dotés de compétences particulières donnent un précieux retour d’expérience sur le développement de l’entreprise.

Bien sûr, les problèmes qui pourraient survenir sont les méthodes par lesquelles les employés réels de l’entreprise communiquent avec les utilisateurs. C’est là que rien ne cherche à aller plus loin que pratiquement n’importe quelle autre entreprise de sa catégorie.

“ Un pont entre l’entreprise et la communauté au sens large ”

Pei a expliqué que le plan consiste pour la communauté Nothing à élire son propre représentant au conseil. Cette personne agirait comme «un pont entre l’entreprise et la communauté au sens large».

“[The community] élirait un représentant pour siéger au conseil d’administration de notre société en tant qu’observateur », a expliqué Pei. «Ce que cela signifie, c’est que, comme nous le présentons à nos investisseurs et aux autres membres du conseil, certaines parties de cette conversation seraient également au courant de ce membre du conseil. Il y aurait des structures en place pour que ce membre du conseil soit remplacé chaque année par une sorte de mécanisme de vote.

Nous avons demandé à Pei s’il y aurait des limites à ce dont ce membre du conseil élu par la communauté pourrait parler. Pei a déclaré que rien ne pourrait empêcher la diffusion générale de certains sujets financiers sensibles. Le but, cependant, est d’être aussi ouvert que possible.

La communauté votera sur un leader pour les représenter aux réunions du conseil d’administration de Nothing.

«Je pense que c’est une très bonne mesure de sécurité en matière de gouvernance d’entreprise pour nous assurer que nous avons toujours les pieds sur terre», a déclaré Pei. «J’espère qu’en faisant cela, même si nous grandissons, il y aura toujours quelqu’un qui représentera le consommateur, qui nous le rappellera et nous tiendra pour responsable.»

La communauté Nothing est réservée aux investisseurs… pour l’instant

Bien que rien ne fasse la promotion de la communauté maintenant, il a en fait lancé le forum la semaine dernière. Les invités initiaux pour les forums étaient limités aux investisseurs précoces. C’est vrai: vous pouvez acheter une participation privée dans Nothing si vous croyez suffisamment à la vision de Pei.

«Nous avons ouvert une partie de notre série A – qui était dirigée par Google – à la communauté», a expliqué Pei. «Nous avons alloué 1,5 million de dollars, et l’intérêt était assez élevé: nous avons vendu ce montant en 54 secondes. Donc, tous ceux que nous avons amenés sur les forums en ce moment ont été des investisseurs dans l’entreprise. Nous avons pensé que ce sont ces gars-là qui sont les plus passionnés par ce que nous faisons. Ils ont en fait investi dans l’entreprise malgré le fait que les choses soient restées vagues jusqu’à présent. »

Malheureusement, en raison de limitations légales, Nothing a dû exclure les utilisateurs d’Amérique du Nord et du Japon lors du premier cycle d’investissement. Cependant, Pei espère rectifier cela avec un deuxième tour à une date ultérieure. De plus, à un moment donné dans le futur, vous n’aurez pas besoin d’être un investisseur pour accéder au forum. Cependant, Pei n’a pas eu beaucoup de précisions sur la manière dont les non-investisseurs y accéderaient.

«Nous trouverons un moyen de permettre à certains de ces utilisateurs de ces pays de participer à nos forums sans avoir investi», a-t-il tout révélé lors de l’entretien. Plus tard, un représentant de Nothing a précisé que, dans les prochaines semaines, vous serez en mesure de vous inscrire à rejoindre le forum. Il y aura alors de «multiples opportunités» de rejoindre Community au cours des prochains mois.

Oreille 1: Conception transparente avec un nom de code Pokémon

Mis à part le fait que Nothing prévoit de lancer un ensemble d’écouteurs appelé Ear 1, nous n’en savons pas trop sur le produit. Cependant, Pei était inhabituellement désireux de discuter de certains des détails derrière le processus de développement des écouteurs.

«Il a toujours été très important pour nous de trouver notre propre chemin», dit Pei à propos de la conception de l’oreille 1. «Si vous n’avez pas votre propre chemin, vous suivez simplement la tendance de cette saison. Comme, cette saison, cette couleur est à la mode, et la saison prochaine, cette autre couleur et finition sont à la mode. »

Notamment, l’oreille 1 présentera un design transparent, ce que vous ne voyez pas trop souvent de nos jours. Pei dit que rien n’est «engagé» pour un design transparent. Cela suggère fortement que rien n’incorporerait cette esthétique dans tous ou la plupart des produits. Cela peut sembler simple, mais Pei explique que ce n’est pas si facile:

“Je ne pense pas que le produit final ressemblera exactement aux conceptions”, a déclaré Pei, “mais nous voulions vraiment montrer notre philosophie de conception transparente, donc il est très différent de tout ce que vous avez vu. Vous mettez beaucoup de pression sur l’équipe en créant un design transparent. Parce que cela signifie non seulement que le produit est différent, mais chaque élément du produit sous-jacent que le consommateur peut désormais voir doit être aussi parfait que possible. »

Un produit non divulgué sur lequel la société travaille porte le nom de code Abra.

«Par exemple, nous devons faire des choses aussi folles que de fabriquer nos propres aimants car, auparavant, les aimants n’étaient jamais exposés à l’utilisateur», a-t-il expliqué. «Nous avons constaté qu’exposer les aimants prêts à l’emploi sur le marché à l’utilisateur n’était pas assez joli. Cela a énervé beaucoup de fournisseurs d’aimants, car ils n’ont jamais demandé à un client quoi que ce soit de ce genre. »

Pei tenait également à nous dire que les noms de code de tous les produits Nothing seront Pokémon. Le nom de code de Ear 1 est «Aipom». Pei a également déclaré qu’un autre produit non divulgué sur lequel la société travaillait porte le nom de code «Abra». Curieusement, Pei avait en fait une version douillette d’Abra sur son bureau pendant l’appel, qu’il montra joyeusement à la caméra.

Politique de confidentialité

Théoriquement, il y aurait probablement une sorte de logiciel lié au lancement du casque Ear 1. Cela soulève la question de savoir où Rien ne se situe sur la vie privée, qui devient un sujet plus sensible d’année en année.

Pei dit que rien ne se conformera à toutes les meilleures pratiques quand il commencera enfin à vendre des produits.

«Nous avons derrière nous certains des principaux investisseurs mondiaux», a-t-il déclaré. «Nous n’avons pas d’autre moyen que d’utiliser les meilleures pratiques de l’industrie. Je pense que c’est un sujet très sensible, oui. Tous nos serveurs sont des serveurs Google, et nous adopterons les meilleures pratiques du secteur en matière de confidentialité. “

Bien que Pei soit né en Chine et travaillait auparavant pour une entreprise basée à Shenzhen, Nothing est constituée au Royaume-Uni et basée à Londres. Cela place l’entreprise dans une position beaucoup plus rigide en ce qui concerne les règles de confidentialité et de sécurité. La communauté Nothing appréciera probablement que l’entreprise envisage de suivre toutes les règles à cet égard.

“ Je n’ai rien vu de ce que je voulais acheter récemment ”

Depuis qu’il a quitté OnePlus, Pei n’a pas hésité à exprimer ses opinions sur l’état de l’industrie technologique. La plupart du temps, ces opinions sont plutôt négatives. De l’avis de Pei, les entreprises technologiques de nos jours stagnent. Il pense qu’ils se concentrent uniquement sur les plus infimes itérations d’une génération à l’autre. Ils sont également hyper concentrés sur le succès à court terme plutôt que sur le développement à long terme.

Lors de notre discussion, il n’a pas changé d’avis. L’autorité Android lui a demandé s’il y avait un produit technologique qu’il avait vu récemment qui l’avait excité ou si quelque chose était arrivé qu’il voulait vraiment acheter.

«Rien ne me vient vraiment à l’esprit en ce moment», dit-il sans détour. «Je sens juste – et je ne pense pas que ce soit juste moi parce que j’ai également parlé à des clients et à des groupes de discussion – que c’est juste un manque d’inspiration perçu. J’ai l’impression que chaque génération n’est qu’une légère mise à niveau par rapport à la précédente, donc je ne sais pas. Vraiment, je n’ai rien vu de ce que je voulais acheter récemment.

On ne peut s’empêcher de remarquer que la déclaration de Pei englobe les smartphones les plus récents et la smartwatch de la société qu’il a cofondée.

L’influence de OnePlus

Vers la fin de l’interview, nous avons fait le tour de Pei à son époque chez OnePlus. Notamment, il ne s’est écoulé que quelques mois entre le moment où il a annoncé sa sortie de OnePlus et annoncé Rien. Pei se déplace très vite ou cela est en préparation depuis un certain temps.

Dans cet esprit, nous avons demandé à Pei quelle était la chose la plus importante qu’il avait apprise de son passage chez OnePlus et qu’il n’apportait à rien.

«Wow, j’ai appris tellement de choses», dit-il avec un petit rire. «J’ai essentiellement grandi là-bas. Je pense que cela pourrait être l’idée de travailler à rebours à partir du consommateur et de le satisfaire. Concentrez-vous sur les éléments importants qui conduisent à la satisfaction des consommateurs, et d’autres éléments prendront soin d’eux-mêmes. Ce que je veux dire par là, c’est qu’en tant qu’entreprise, vous devez déterminer ce qui est vraiment important pour vous et ce que vous pensez de la façon dont vous allez satisfaire votre consommateur. Travaillez sur ces choses, et votre volume de ventes, votre réputation et toutes ces autres choses viendront simplement du fait de faire ce qu’il faut. »