Carl Woods achète une maison de 800000 £ pour lui et Katie Price pour vivre dans ⋆ .

Carl Woods a acheté une maison de luxe pour lui et Katie Price pour y vivre pendant que son manoir est rénové (Photo: Ricky Vigil / GC Images)

Carl Woods aurait acheté une maison de 800000 £ pour lui et Katie Price pour y vivre pendant que son “ manoir chanceux ” est rénové.

Le concessionnaire automobile, 32 ans, a récemment vendu sa propriété précédente dans laquelle Katie, 42 ans, avait séjourné, achetant la nouvelle maison comme investissement.

Alors que Katie envisage de retourner dans son manoir de 2 millions de livres sterling, de vastes travaux sont actuellement nécessaires pour le rendre habitable à nouveau après qu’il soit tombé en ruine car il était vide.

Une source a déclaré au Sun: “ Carl achète la maison en vue de la louer à l’avenir, mais pendant que les travaux sont en cours sur le manoir de 2 millions de livres sterling de Katie, la famille y restera. Il a fait une offre et espère qu’elle sera acceptée.

Le représentant de Katie a également confirmé que Carl recherchait un immeuble de placement et prévoyait de louer la maison une fois que la maison de l’ancien mannequin glamour sera prête à être réinstallée.

La maison sur laquelle Carl a fait une offre dispose de cinq chambres – parfaites pour le couple et les cinq enfants de Katie – et est située dans l’Essex.

Le couple s’est récemment fiancé après 10 mois de rencontres (Photo: Instagram / carljwoods)

Il a été récemment rénové et dispose de trois salles de réception, deux salles de bain et donne sur les terres agricoles à l’avant et une rivière à l’arrière de la propriété.

Katie et Carl ont également récemment annoncé leurs fiançailles après 10 mois de rencontres, marquant la huitième fois que Katie était fiancée.

Elle a jailli à OK d’avoir un homme qui gagne son propre argent, après avoir auparavant dû payer sa bague elle-même.

Katie a dit OK! Magazine: «Je n’ai pas eu à acheter ma propre bague cette fois! Il a été fait à partir de zéro et est sorti de son propre argent.

«Il l’a conçu – c’est vraiment spécial. C’est comme une bague de conte de fées et massive. C’est comme quelque chose qui sort d’Hollywood. C’est plus que je ne pourrais rêver.

