Carla Barber, au repos absolu sur recommandation médicale après avoir avoué qu’elle souffre d’une grave maladie

Carla barbier (31 ans) est revenu inquiéter ses fidèles fans. Ce mercredi soir, la docteure en médecine esthétique a partagé dans ses Stories Instagram un message sur votre santé qui n’est pas rassurant aux plus de 880 000 utilisateurs qui le suivent, mais bien au contraire. La jeune femme a avoué il y a quatre jours qu’elle souffrait de Syndrome de Brugada, une maladie qui produit la mort subite et n’a aucun traitement ou remède possible.

Après avoir révélé son état grave, la médecin est réapparue dans ses réseaux avec un selfie dans lequel elle s’apprécie son visage fatigué et triste ainsi que quelques mots adressés à ses followers et patients de sa clinique : « » Bonjour les gars, J’ai été à la maison tout l’après-midi. Je serai ici pour quelques jours me reposant sur avis médical. Je tiens à m’excuser auprès des patients dont nous avons dû annuler les rendez-vous d’aujourd’hui et de demain. »

Carla Barber a partagé dans ses « Stories » d’Instagram la recommandation que les médecins ont faite. RRSS

Bien que cette information ait grandement perturbé et inquiété ses fans, toujours surpris par le diagnostic cardiaque compliqué de Carla, elle a voulu calmer les esprits de ses fidèles compagnons de l’autre côté de l’écran : « Ne t’inquiète pas, je vais bien », vous avez ajouté à la fin de votre texte. C’était dimanche dernier, le 3 octobre, quand, après plusieurs semaines de tests médicaux et de consultations, Carla Barber a révélé publiquement l’importante maladie dont elle souffre. Au cours de l’été, il a avoué qu’il souffrait d’une maladie cardiaque dont il ne savait pas grand-chose. Il a donc commencé à subir les tests nécessaires pour déterminer la gravité de l’affaire. Elle était au courant des détails il y a un mois, mais, comme elle l’a elle-même avoué, elle a eu besoin de temps pour clarifier et partager la nouvelle compliquée avec ses abonnés.

« Il y a tout juste un mois, ils m’ont annoncé que j’avais une maladie cardiaque. Je ne vous avais encore rien dit parce que j’attendais de prendre une décision sur ce qu’il fallait faire. J’ai une maladie qui C’est ce qu’on appelle le syndrome de Brugada, c’est une canalopathie qui donne lieu à des arythmies et provoque la mort subite« , a détaillé le médecin esthétique à travers une vidéo partagée sur son profil Instagram.

Deux jours après ses aveux et après recevoir une avalanche de questions A ce propos, Carla est revenue sur ses réseaux pour répondre aux questions qui intéressent le plus ses fans et ainsi clarifier sa situation de santé.

« Tu m’en demandes beaucoup sur comment j’ai réalisé qu’il m’était arrivé quelque chose au coeur. En fait, la première chose qui m’est arrivée, c’est que j’ai fait une syncope il y a environ sept ans, alors que je travaillais en Allemagne, y faisant ma résidence en chirurgie. Je me suis effondré, je me suis évanoui sans raison. Et ma chef de service, comme cela m’est arrivé deux fois, m’a dit qu’elle voulait faire un check-up pour être plus sereine. Là, ils ont découvert une légère insuffisance aortique et mistrale (grade 1-2) et depuis lors, j’ai eu des examens annuels », a-t-il commencé à détailler dans un premier temps.

Mais c’est grâce à l’aide et au souci de son petit ami actuel comment il a découvert son diagnostic : « Je fais des bilans annuels depuis 2015 et ils ne m’avaient jamais vu du tout, et récemment « mon ange », comme j’appelle le garçon avec qui je suis, m’a dit qu’il aimerait qu’un très bon ami à lui, cardiologue spécialisé dans les arythmies, fasse le contrôle. cette année est le docteur Paco Torres, et il a découvert mon syndrome. Comment? Faire un électrocardiogramme et voir que j’avais un bloc de branche dont il ne m’avait pas parlé avant mais qu’il avait toujours été là et à la suite de cela il a voulu faire plus de tests et a découvert que j’avais le syndrome de Brugada. »

