Carla Barber inquiète ses followers en confirmant qu’elle a un problème cardiaque

in

Nouvelles connexes

Carla barbier (31 ans) a subi un problème de santé qui l’a amenée à être admise à l’hôpital ces derniers jours. C’est l’ex-concurrente de Survivors qui l’a révélé à travers ses réseaux sociaux, où elle a accompagné le texte d’une image dans laquelle on peut la voir allongé dans le lit d’hôpital et entouré de fils.

“Mes garçons, hier et aujourd’hui, j’étais à l’hôpital en train de terminer les tests cardiaques que j’attendais. Je crois que tout dans la vie est une question d’attitude et que les ‘problèmes’ que l’on ne peut éviter ne peuvent qu’être acceptés, face au sourire et face à une énergie positive. Ces jours-ci, je vais bien vous dire ce qui m’arrive. Merci d’être toujours au courant de moi” ont été les premiers mots de l’ex-conjoint de Diego Matamoros (3. 4).

Après cela, il a ajouté : « J’ai beaucoup de choses à vous dire, cependant je n’ai toujours pas la force de le faire. il pourra aider de nombreuses personnes en Ne vous inquiétez pas, je suis de bonne humeur et ma vie continuera d’être comme elle l’a été jusqu’à présent. Il y a encore des tests à faire et surtout, des décisions à prendre. Je promets de tout vous dire dès que je pourrai.”

Quelques heures plus tard, le médecin a publié plusieurs histoires dans lesquelles elle était positive à propos de ce nid-de-poule de santé. Dans le premier post, Barber a posé avec un t-shirt qui peut lire Profitez de l’endroit où vous êtes maintenant, ce qui signifie en espagnol Profitez où vous êtes maintenant. Dans une autre entrée sur son réseau social, Carla pose souriante dans sa voiture sous la phrase Toujours positive.

Les trois histoires que Barber a partagées dans le montage JALEOS. Réseaux sociaux

Dans son dernier post, celle qui était la belle-fille de Kiko matamoros (64) partage un bouchon de bouteille de vin où est écrit : “06-09-21. Une maladie cardiaque qui ne tuera pas Barber. Certains d’entre nous célèbrent la vie“.

Ceux qui la suivent n’ont pas tardé à remplir leur mur de commentaires d’encouragement et de force : “J’espère que tout se passe bien, tu es très fort et une battante. Courage Précieux”, “Amore, j’espère que tout se passe bien. Je t’embrasse. très, très fort “,” Vous serez dans mes prières, prenez soin de vous précieux et j’espère que Dieu veut que ce ne soit rien d’important. Je vais allumer des bougies pour toi. Beaucoup de force, Carla“.

Revers au milieu du succès

Ce problème de santé survient à un moment exalté au niveau professionnel pour Carla Barber. Alors qu’il vient de franchir le seuil des 30 ans, il connaît une réussite professionnelle enviable. Bien qu’elle ait travaillé comme mannequin et participé à des émissions de télé-réalité, où les îles Canaries ont vraiment concentre son travail professionnel dans sa clinique esthétique. Des visages bien connus sur la scène sociale sont passés par votre requête, tels que Marta López Alamo (24) et Kiko matamoros, qui donne incontestablement de l’autorité à votre entreprise en termes d’image.

L’une des vertus de Carla est qu’elle connaît très bien l’environnement des médias sociaux et, bien sûr, utilise cette compétence pour promouvoir sa clinique. Ses followers sont au courant des mouvements du docteur, qui Il se rend souvent aux îles Canaries, les îles où il est né, pour s’occuper de ses clients du territoire insulaire. De plus, sur son compte Instagram les publications dans lesquelles la médecin partage certains de ses travaux de médecine esthétique sont très appréciées.

Carla Barber a des cliniques à Madrid, Las Palmas de Gran Canaria et Valence. Réseaux sociaux

Avec trois établissements en activité, le docteur facturé plus de cinq millions d’euros en 2019, tel qu’enregistré dans les comptes que votre société –Barber SL Cliniques– soumis au Registre du Commerce et auquel JALEOS avait accès. En plus de l’activité de la clinique elle-même, la candidate Survivants a trouvé une autre façon de mettre à profit ses connaissances en médecine esthétique.

En plus de proposer des dizaines de soins du visage et du corps, la médecin et son équipe consacrent une partie de leur temps à la formation de professionnels. Chaque année, Barber dispense un cours de médecine esthétique dans lequel il a empoché plus de 36 000 euros en 12 heures.

[Más información: Una ‘youtuber’, sobre Carla Barber: “Ir a su consulta es como ir a comprar unas pechugas de pollo”]

Suivez les sujets qui vous intéressent