Carla Domínguez médaille d’or au 5 000 mètres chez les U-20 européens

18/07/2021 à 18:22 CEST

L’athlète de Barcelone Carla Dominguez la médaille d’or a été accrochée ce dimanche dans la finale du 5000 mètres de la Tallinn Europe Moins de 20 ans avec une attaque irrésistible dans le dernier kilomètre qui lui a donné la victoire avec un temps de 16 : 16.57. Le coureur de fond Terrassa a tiré dans le troisième mille et a pris quelques mètres d’avance sur un groupe -avec Angela vicieux– qui l’a atteint deux tours plus tard au rythme imposé par les britanniques Alice récolter.

1500 de la fin Dominguez elle lança une nouvelle attaque, mais cette fois personne ne put la rattraper. le letton Agate caune C’est lui qui s’en est le plus rapproché, deuxième avec 16 : 17,56, meilleure note européenne U-18 de l’année. Vicieux a terminé onzième avec 17: 04.75 et Maria Forero quinzième avec 17 : 25,76.

Le triomphe Dominguez Il est intervenu quelques minutes seulement après celui obtenu par l’Aragonais Pol Oriach dans le 3000 m haies, après un dernier tour puissant qui lui a valu le titre avec un temps de 8: 41.36, meilleure marque européenne de l’année et quatrième espagnol de tous temps. J’ai commencé comme favori, mais au milieu de la course Oriaque il était loin derrière le danois Axel Christensen, qui s’est échappé presque dès le départ.

Christensen mettre un rythme qui a mis le groupe en ligne un à un, avec Oriaque derrière lui, dans le no man’s land pendant plusieurs tours. A la cloche, l’avantage danois semblait décisif, mais l’Espagnol n’avait pas dit son dernier mot. Dans le contre-droit, il a considérablement réduit la distance avec le Danois et dès le dernier obstacle l’a laissé irrémédiablement derrière.

Oriaque remporte le titre de 3000 m obstacles qu’un autre Aragonais, Toni Abadía, avait réalisé à Novi Sad il y a douze ans. Dans une finale avec une triple représentation espagnole, Marc Fernández a terminé septième avec 9: 03.27 et Carlos Gomez treizième avec 9 : 18,57.

C’était la cinquième médaille pour l’Espagne aux Européens de Tallinn et la deuxième médaille d’or (puis celle de Carla), après celle obtenue par Paul McGrath au 10 000 m marche. De plus, Marina Martínez a obtenu l’argent en 1500 et David Cantero en 5000, et Mireya Arnedillo une médaille de bronze en 1500.