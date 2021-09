Carla Harvey de Butcher Babies parle d’être une conseillère en deuil pour les fans de métal

BÉBÉS BOUCHER chanteur Carla Harvey est allé sur le “Side Jams avec Bryan Reesman” podcast pour parler de son travail en tant que conseillère en deuil, doula de la mort et auparavant, embaumeuse, et comment ces vocations ont influencé sa vie.

Elle dit que sa famille ne voulait pas qu’elle devienne embaumeuse à cause de ce qu’elle verrait.

“C’est quelque chose de très différent, graphique”, Harvey Raconté Reesman. “Vous allez à un enterrement, mais vous n’êtes pas préoccupé par ce qui s’est passé pour que le corps soit au point qu’il soit assis dans un cercueil qui a l’air si frais devant vous. C’est complètement différent de ce que vous pensez. L’embaumement est assez hardcore . J’étais aussi un technicien d’autopsie. Cela peut être un peu barbare et un peu sanglant, et je pense que vous deviendriez désensibilisé après l’avoir fait. Cela ressemble plus à un projet scientifique. Mais c’est quelque chose qui la plupart des gens ne voient pas, ne verront pas et auraient probablement beaucoup de mal à sortir de leur esprit. Charlie [Benante, ANTHRAX drummer and Harvey‘s boyfriend] l’autre nuit [while] nous étions en train de manger des steaks, je n’ai même pas pu manger de viande pendant un moment quand j’ai commencé l’école mortuaire, quand j’ai commencé mon cours d’embaumement. Parce que quand tu ouvres ton corps et que tu réalises que tu sais ce qu’est ton steak… Je ne sais pas, quelque chose te prend. J’ai commencé à traiter mon corps avec beaucoup plus de respect après l’embaumement et les autopsies parce que j’ai réalisé à quel point nous avons de la chance d’être debout et de marcher. Vous avez vraiment une idée du fonctionnement de votre corps. Nous sommes tous ces êtres affinés marchant debout et faisant toutes ces choses folles. Je pense que tout le monde devrait au moins aller à un Mondes du corps exposer et voir ce qu’il y a à l’intérieur. Alors le voir de première main [through autopsies], et en impliquant également des personnes de tous âges, de la petite enfance à la vieillesse, m’a vraiment appris à vivre dans l’instant présent, à apprécier ce que vous avez et à être respectueux de votre corps.”

Harvey a aussi parlé de “Side Confitures” sur son travail en tant que conseillère en deuil et doula de la mort, ce qu’elle a décrit comme deux vocations distinctes avec certaines similitudes.

« Ce que je fais avec mes conseils en matière de deuil, c’est que j’aide les personnes aux prises avec une perte » Harvey dit le “Side Confitures”. “Cela peut être la perte d’un certain style de vie, la perte d’un emploi, un divorce ou un décès. Et puis, en tant que doula de la mort, j’aide en fait la personne en phase terminale ou mourante, [to] réaliser des projets patrimoniaux. Je les aide à faire des choix là où ils ne savaient pas qu’ils avaient des choix tout au long du processus de mort. J’aide à expliquer à la famille ce qui se passe. J’aide à finaliser les documents qui doivent être finalisés, mais souvent, il s’agit même de rester assis avec quelqu’un en silence et de lui tenir la main et d’être là pour les gens à une époque où tout le monde ne veut pas être là pour vous.”

Il y a des gens qui Harvey conseils qui ne connaissent pas sa vie musicale. “Tout le monde que je conseille n’est pas fan de métal, mais beaucoup le sont”, a-t-elle expliqué. “J’ai trouvé un bon créneau parce que beaucoup de gens qui aiment le métal ne savent pas comment demander de l’aide.” Lorsqu’on lui demande pourquoi elle pense que c’est, Harvey a répondu: “Je pense que beaucoup de jeunes métalleux sont des gens privés de leurs droits. Des gens qui étaient inadaptés, des gens qui n’étaient pas censés être émotifs. Le métal est une excellente libération pour les gens, que les gens le réalisent ou non. Quand vous y allez à un concert, vous vous soignez vous-même en sortant, en criant et en entrant dans la fosse. Les femmes sont plus enclines à discuter de leurs sentiments avec des amis et des membres de la famille. Les hommes ne le font pas autant. Ma clientèle est donc très masculine Et c’était génial de voir les ampoules s’éteindre et de se rendre compte qu’elles peuvent être ouvertes, qu’elles peuvent discuter librement. C’est un processus de guérison. “

Métalleux, Harvey a déclaré: “Luttent avec la santé mentale, ils ont du mal à gérer le chagrin. C’est donc un moyen vraiment cool pour moi de contacter des gens qui aiment le métal et de leur dire:” Hé, c’est bien de ressentir ça. Je peux vous aider à vous guider dans des pratiques de deuil saines. C’est génial de pouvoir à nouveau aider les gens sur le terrain.”

BÉBÉS BOUCHER viennent de démarrer une tournée en tête d’affiche, “Les bébés bouchers contre Goliath”, qui présente le groupe effectuant son premier album, “Goliath” — sorti en 2013 via Century Media Records – dans son intégralité avec des singles à succès récents et du nouveau matériel. La tournée s’étendra jusqu’au 8 octobre et verra le groupe s’arrêter dans plusieurs des plus grands festivals de rock américains, dont Rocklahoma, Plus fort que la vie, Réplique et plus.

Originaire de la Cité des Anges, BÉBÉS BOUCHER ont sorti deux EPs et trois albums à ce jour, avec leur dernier LP 2017, “Lilith”, débutant à la première place le iTunes Graphique en métal et #7 sur iTunes Tableau des roches. Le groupe a lancé 2021 en publiant indépendamment une poignée de singles nouvellement énergisés produits et co-écrits par Matt Bon (DU PREMIER AU DERNIER), y compris la piste la plus récente “C’est l’heure de tuer, bébé” en août. Avec des singles déjà sortis “Dernière danse”, “Yorktown”, “Coucher avec l’ennemi” et “Fond d’une bouteille”, tous seront présentés sur leur prochain EP publié indépendamment.