Carla Marie Faith reconnue coupable de maltraitance d’enfants ⋆ 10z viral

Les jurés ont condamné un propriétaire de garderie pour avoir caché 26 bambins derrière un faux mur menant à un sous-sol. Comme indiqué dans les séquences de caméras corporelles que les procureurs ont jouées devant le tribunal, les agents ont trouvé la cachette après Carla Marie Foi leur a menti sur le fait de s’occuper d’un enfant, selon KRDO. Sa défense a fait valoir au procès à Colorado Springs, Colorado, que l’État n’avait pas prouvé qu’elle avait blessé l’un des enfants. L’accusation a soutenu qu’aucun des enfants n’avait à être blessé pour justifier les 26 chefs d’accusation de maltraitance d’enfants. Il devait juste y avoir un risque de blessure physique ou mentale.

Le jury a cru les autorités. En conséquence, ils ont trouvé Faith coupable des accusations de maltraitance d’enfants ainsi que d’un chef d’accusation d’influence sur un agent de la paix et de trois chefs d’accusation d’exploitation d’une garderie sans permis. Ils ont également condamné l’employé de Faith et le co-accusé Christina Swauger de 26 chefs d’accusation de maltraitance d’enfants et un chef d’accusation de tentative d’influencer un fonctionnaire et d’entrave à un agent de la paix. Des images de caméras corporelles l’auraient montrée en train de mentir aux flics en disant qu’elle n’était pas une employée, juste une amie. Les procureurs ont déclaré que cela appuyait la condamnation de l’accusation de tentative d’influence.

La défense de Faith a soutenu que l’accusation avait surfacturé. Elle aurait plutôt dû être condamnée uniquement pour avoir exploité une garderie non agréée et entravé un agent de la paix.

Body-cam l’aurait montrée en train de mentir aux flics, disant d’abord qu’elle ne s’occupait d’aucun enfant, puis affirmant qu’ils se trouvaient dans un parc. Après que les agents aient trouvé des sacs à dos sous des couvertures, elle a affirmé qu’elle les nettoyait pour une équipe de football locale. Les enquêteurs ont finalement trouvé 25 enfants derrière un faux mur menant au sous-sol. La 26e accusation de maltraitance d’enfants concernait un enfant en bas âge ramassé par des parents lorsque la police est arrivée sur les lieux.

Les autorités ont fermé trois garderies liées à Faith, selon The Colorado Gazette.

“Cette affaire ne fait que parler à quelqu’un qui voulait faire passer les profits avant les enfants et la sécurité des enfants”, a déclaré le 4e procureur de district judiciaire. Michael Allen (R). “Et le jury était fort et le juge était très fort en disant que ce n’était pas notre façon de fonctionner à Colorado Springs, et c’est un soulagement.”

“Il va falloir de l’aide, pour nos enfants en particulier, pour avancer après le traumatisme qu’ils ont subi”, a déclaré Vanessa Nagel, l’un des parents.

Le prononcé de la peine est prévu pour le 21 octobre.

Une affaire de maltraitance d’enfants contre un employé de Faith Katelynn Nelson serait en attente. Ancien employé de Faith Valérie Fresquez, qui a déclaré au procès qu’elle s’occupait souvent seule de sept à neuf enfants, mais a déclaré qu’elle pensait que la garderie était sûre, a conclu un accord de plaidoyer qui est fixé pour que le tribunal rejette les accusations.

[Screenshot of Faith via KOAA]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]