Carla Suárez a eu sa « dernière danse »

11/04/2021 à 18:57 CET

Fin de la carrière de Carla Suárez dans le monde du tennis. L’élimination de l’Espagne en Billie Jean King Cup a marqué le dernier adieu du joueur de tennis espagnol des courts de tennis. L’équipe espagnole est tombée à égalité avec les États-Unis dans le tournoi par excellence des équipes féminines remodelées. Cette fois, elle s’est déroulée dans un seul et même lieu, en République tchèque, à l’O2 Arena de Prague.

Ce sera là pour l’éternité le lieu où Carla a retiré la raquette après une carrière pleine de succès. Deux titres en simple et trois en double. Elle est devenue numéro six mondiale dans le classement WTA. Petite blague.

Il a pu le faire avec le public et après avoir surmonté un lymphome hodgkinien qu’il ne pouvait pas non plus avec elle. Elle a montré la bravoure et le guerrier qu’elle a toujours montré qu’elle porte en elle. Après la victoire de Bolsava et Masarova sur les Américains Caroline Dolehide et Coco Vandeweghe, Carla a reçu son hommage au pied de la piste.

Mentions élogieuses de collègues

Ce personnage guerrier a été mis en évidence par Kerber. « À l’intérieur du court, c’était une joueuse qui n’a jamais abandonné, qui s’est toujours battue & rdquor ;. Ils ont également souligné la qualité humaine. « Elle fait partie de ces joueuses que l’on rencontre et dont on ne sait pas si elle a gagné ou perdu. Il a toujours le sourire aux lèvres & rdquor;, Andrea Petkovic.

Un hommage vidéo était le protagoniste principal à Prague et Carla pouvait à peine contenir ses larmes pour dire merci. « C’était très spécial, j’ai ressenti l’amour de tout le monde tout au long de cette année, et ici avec l’équipe j’ai vraiment apprécié cette semaine, a-t-il déclaré.