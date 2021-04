Carla Suárez annonce qu’elle a vaincu le cancer

22/04/2021 à 12h22 CEST

Carla Suarez a annoncé, via son compte Twitter personnel, qui a vaincu le cancer qui a été diagnostiqué l’année dernière. La joueuse de tennis va bien et s’est fait connaître à travers les réseaux sociaux où elle a reçu de nombreux messages de soutien et d’affection.

Un pas de plus sur cette route. Aujourd’hui, je termine le traitement et je peux dire que j’ai surmonté un lymphome hodgkinien. A vous tous, merci. Chaque message d’encouragement m’a apporté beaucoup de force. ❤️ Une infinie gratitude à toutes les toilettes qui prennent soin de nous chaque jour. JE SUIS CURE! pic.twitter.com/yk23aZWSId – Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) 22 avril 2021

L’athlète espagnol a été diagnostiqué Lymphome de Hodgkin, une maladie pour laquelle il a dû subir un traitement de chimiothérapie. Mais, après plusieurs mois d’inconfort qui l’ont empêchée de s’entraîner correctement, la joueuse de tennis a pris la décision de se soumettre à des examens médicaux exhaustifs dans la ville de Barcelone. Enfin, il a partagé une excellente nouvelle: il a vaincu la maladie.