Carla Suárez, sur son avenir : « Je veux vivre au présent »

La joueuse de tennis espagnole Carla Suárez a affirmé ce dimanche, après avoir couru la Central Dairy Asturian Women’s Race à Barcelone, qu’elle n’a pas encore décidé où elle mènera son avenir après avoir pris sa retraite du tennis professionnel en 2021 et que, pour le moment, elle veut « vivre dans le présent & rdquor ;.

« Ces dernières années, j’ai beaucoup appris à vivre dans le présent. Maintenant, je veux me reposer et déconnecter & rdquor;, a expliqué l’athlète canarien dans une conversation avec Efe, qui « à court terme dirait non & rdquor; Il est proposé de jouer un rôle lié au monde du tennis.

Invité par Banco Santander, sponsor officiel de la course, Suárez elle a pris le départ du test et a été honorée avant le départ pour son combat contre le cancer.

« Pour moi, c’était une course difficile car je n’avais jamais couru huit kilomètres, mais surtout je suis heureux de l’avoir finie », a déclaré une Suárez quelques minutes après avoir franchi la ligne d’arrivée qui a tenu à remercier « tout l’amour » qu’elle est. recevoir.

« C’est une joie immense car j’ai eu une carrière assez longue et ces deux dernières années ont été très compliquées à cause de la pandémie et de la maladie. J’ai toujours essayé de traiter les gens du mieux possible, surtout avec respect, et je pense que c’est la clé au final & rdquor;, a-t-il ajouté.

Suárez a expliqué qu’il se sent bien physiquement et que « je voulais déjà & rdquor; jusqu’au moment de sa retraite, reportée d’un an à cause d’un lymphome de Hodgkin qui l’a éloignée des pistes pendant 17 mois.

«Je voulais dire au revoir sur un court de tennis et cela devait être en 2021, mais j’ai eu la chance de jouer les quatre grands tournois et les Jeux olympiques. Et la vérité, c’est que c’était un cadeau auquel je ne m’attendais pas & rdquor;, a réfléchi la joueuse de tennis.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ressentait à l’idée de laisser la compétition d’élite derrière lui, Suárez a déclaré que «c’est quelque chose de très personnel & rdquor; pour chaque athlète, mais que dans son cas, savoir que 2021 allait être sa dernière année l’a aidée à « beaucoup profiter du quotidien, de chaque tournoi & rdquor ;.

« Maintenant, il est temps de changer un peu la puce & rdquor;, a admis le joueur de tennis canarien, qui a affirmé avoir » quelques projets en tête & rdquor; liées aux enjeux solidaires et humanitaires qu’elle espère développer en 2022.

Finalement, Suárez j’affirme que Garbiñe Muguruza, qui cette année a marqué l’histoire du tennis espagnol en devenant la première joueuse à remporter le titre en finale de la WTA, a mérité ce succès : « Cela n’a pas été facile, mais elle a continué à travailler. J’ai parlé avec elle et je suis très heureux & rdquor ;.

« Je pense que nous avons des joueurs pour lesquels nous devons nous enthousiasmer. Garbiñe, Paula Badosa, Sara s’excuse… Ce sont des joueuses qui peuvent gagner de gros tournois à tout moment et nous allons en profiter beaucoup en 2022 & rdquor;, a résumé Suárez à propos du moment actuel du tennis féminin espagnol.