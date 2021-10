Carla Suárez, une victoire dans le match contre le cancer

25/10/2021

Le à 20:13 CEST

Le prix du dépassement est un prix destiné aux femmes qui sont devenues un exemple de dépassement et qui ont montré que tout est possible. Avec ces prémisses, le nom qui vient d’abord à l’esprit de quiconque est celui de la joueuse de tennis Carla Suárez, l’athlète qui a fait preuve d’une grande force et détermination lorsqu’en septembre 2020 les médecins l’ont informée qu’elle souffrait d’un cancer. Un coup dur.

Le joueur de tennis canarien a reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin qui a nécessité six mois de traitement comprenant huit séances de chimiothérapie et quinze de radiothérapie. Un coup dont Carla a su surmonter et face à un optimisme digne d’une personne non seulement forte mais avec une incroyable envie de vivre et de continuer à se battre dans ce monde.

retour à l’entraînement À tel point qu’en avril 2021, sept mois après avoir annoncé sa maladie, et montré à ses fans pendant ce temps le suivi du traitement sur les réseaux sociaux, Suárez est retourné sur un court de tennis pour s’entraîner à nouveau. Incroyable. Carla avait un problème en suspens : ses adieux aux courts de tennis avant de se retirer pour de bon. Elle avait prévu que ce soit en 2020 mais le cancer d’abord et la pandémie de coronavirus l’ont ensuite empêchée des adieux dont elle avait rêvé, disputant ses derniers matchs dans les tournois les plus importants du circuit et repartant avec l’amour des fans du monde entier .

je reviens te dire au revoir

Son combat et sa passion pour le tennis l’ont amenée à se rétablir et à continuer avec la même envie de pouvoir prendre sa retraite sur un court de tennis. Il l’a fait.

Elle est réapparue à Roland-Garros en mai, perdant au premier tour face à l’Américaine Sloane Stephens et se battant beaucoup sur le terrain avant de succomber 6-3, 6-7 (4) et 4-6. C’était un match difficile mais Carla n’oubliera jamais la standing ovation qu’elle a reçue du siège de Roland Garros. Il a perdu sur le terrain mais jouer était déjà un triomphe.

Les Jeux Olympiques, un cadeau

Après le rendez-vous parisien, l’objectif suivant de la joueuse de tennis canarienne était Wimbledon où elle a encore perdu au premier tour mais à nouveau vendant sa peau très cher, cédant en trois sets à Ashleigh Barty, numéro 1 du classement, par 1-6, 7 -6 (1) et 1-6.

Mais si Carla Suárez était enthousiasmée par quelque chose, c’était de pouvoir aller aux JO de Tokyo. Pas dans ses meilleurs rêves, il aurait pu imaginer vivre quelque chose comme ça il y a un an. C’était comme un rêve devenu réalité et il a également réussi le premier tour, pour tomber dans le suivant. Non seulement cela, en double, il a joué aux côtés de son ami Garbiñe Muguruza et ils ont également remporté une victoire au premier tour pour tomber plus tard.

Le canari dit au revoir à l’US Open où elle est tombée au premier tour, mais l’important est qu’elle abandonne sur la piste comme elle l’a souhaité. Suárez a remporté beaucoup de choses au tennis, dont deux titres WTA, mais le plus important était sa victoire contre le cancer.

Pour cette confiance louable en elle-même et pour l’exemple que son attitude envers le cancer a donné à de nombreuses autres femmes et hommes, Carla mérite le Overcoming Award.

« Il ne faut pas perdre espoir »

Dans son discours après avoir reçu le prix -des mains de Ignasi Casanovas, Directeur marketing de Cupra et Diego Segura, SPORT-Directrice Marketing, Carla Suárez a lancé un message de soutien aux femmes qui ont vécu et traversent la même situation : « Je veux remercier non seulement pour cette reconnaissance mais pour tout l’amour qu’elles m’ont donné. Pour dire à toutes ces personnes qui se battent de ne pas perdre espoir ou de ne jamais perdre espoir. Foi ».

La joueuse de tennis canarienne a rappelé les moments difficiles qu’elle a traversés : « Il y a de nombreuses années de carrière, beaucoup de sacrifices, mais à la fin de l’année dernière, c’était particulièrement difficile. J’ai reçu beaucoup d’affection des gens et cela a été la clé pour moi. Du naturel que j’ai toujours eu dans ma carrière, j’ai surmonté cette maladie. Si je peux aider d’autres femmes ou filles de quelque manière que ce soit à surmonter cette maladie, me voici. «