Sorti à l’automne 1966, Carla était le troisième album que Carla Thomas, alors âgée de 23 ans, sortait pour Stax Records, après ses précédents long-players, Comfort Me – sorti plus tôt la même année – et son album de 1961. premier LP, Gee Whiz. Le single contagieux « BABY », une tranche classique de la soul de Memphis écrite par Stax duo, Isaac Hayes et David Porter.

« BABY » était un énorme single crossover. Il a d’abord figuré dans le palmarès des singles R&B américains en septembre 1966 et a finalement atteint un impressionnant n ° 3 (il est important de noter qu’il a également fait son entrée dans le US Hot 100, se hissant au n ° 14).

Originaire de Memphis, Carla Thomas – dont la voix envoûtante était un mélange de douceur et de dureté – était en quelque sorte une vétéran de Stax en 1966, ayant rejoint le label en 1960, alors qu’il était encore connu sous le nom de Satellite Records. Cette année-là, elle a enregistré un succès régional avec « Cause I Love You », un duo entraînant avec son père, chanteur et personnalité de la radio de Memphis, Thomas Rufus (Carla était le deuxième de ses trois enfants, qui étaient tous enclins à la musique).

À cette époque, Carla n’avait que 17 ans et était encore au lycée, mais « Cause I Love You » a changé à la fois sa vie et le destin de Stax. La chanson a été accueillie avec enthousiasme par le producteur et promoteur d’Atlantic Jerry Wexler, qui a persuadé les copropriétaires de Satellite, Jim Stewart et Estelle Axton, de signer un accord de distribution avec le label qui a aidé à la mettre sur la carte. Avec l’aide d’Atlantic, au début de 1961, Carla a enregistré son premier succès national en solo avec l’auto-écrit « Gee Whiz (Look At His Eyes) », qui a fait le Top 5 du R&B américain. Son succès a persuadé Stewart et Axton (qui allait changer le label du label nom de Satellite à Stax la même année) pour poursuivre le marché du R&B plutôt que d’explorer les styles country et rockabilly de leurs premières sorties Satellite à la fin des années 50.

Naturellement, « BABY », avec sa ligne de basse palpitante et son refrain doux et émouvant, était le premier morceau du LP de Carla, bien que le précédent single du chanteur, le désinvolte « Let Me Be Good To You » (un autre numéro de Hayes-Porter), qui atteint la 11e place des charts R&B américains plus tôt en 1966, a également été inclus.

De plus, l’album présentait Carla Thomas en tant qu’auteur-compositeur plus que capable. Depuis « Gee Whiz », elle avait fourni du matériel pour ses propres albums, et Carla ne faisait pas exception. Elle a contribué au groove R&B vif et cuivré « I Got You, Boy », à la ballade romantique implorante « What Have You Got To Offer Me », et a co-écrit le « Fate » midtempo chargé de cordes avec Isaac Hayes et James Cross.

Mais comme de nombreux albums R&B des années 60, Carla présentait également des reprises de tubes pop, blues et même country familiers. De ce dernier, « I Fall To Pieces » est la lecture sincère de Carla de la reine de Nashville Patsy Clinele confessionnal à succès de 1961, et elle livre également une version exceptionnelle de Hank Williams‘ hymne déchirant, « Je suis tellement seul que je pourrais pleurer. »

Carla met aussi son empreinte indélébile sur blues maven Willie Dixonle classique « Petit coq rouge », tandis que Jimmy Reed« Baby What You Want Me To Do » (avec la guitare acérée comme un rasoir de Steve Cropper) s’enchaîne avec la ballade ultra-douce « For Your Love », un succès de 1958 pour le chanteur de R&B Ed Townsend.

Le plus poignant de l’album, « Looking Back », a été co-écrit par le chanteur Brook Benton et avait été repris par le crooner Nat King Cole en 1958, qui l’a transformé en un tube pop et R&B américain du Top 5. Différent encore est « You Don’t Have To Say You Love Me », le point de vue de Carla sur la chanteuse britannique Springfield poussiéreuxsmash transatlantique de 1966.

Quelques mois après la sortie de Carla, Carla Thomas a connu un album à succès encore plus grand sous la forme de King & Queen, une collection de duos avec l’homme principal de Stax, Otis Redding, sorti au printemps 1967. Bien que cela ait représenté l’apogée commerciale de sa carrière – et l’ait couronnée reine de la soul de Memphis – Carla a continué à enregistrer pour Stax jusqu’en 1973, avant de disparaître discrètement du radar R&B, ne réapparaissant que brièvement 30 ans plus tard avec quelques albums live.

Carla reste son album solo le plus réussi sur le plan commercial et sans doute sa déclaration artistique la plus puissante (bien que The Queen Alone de 1969 s’en rapproche). Plus de 50 ans plus tard, il s’impose comme un album incontournable du catalogue Stax.

