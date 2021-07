Carles Alena envoie un message d’adieu après avoir scellé la sortie de Barcelone

in

Carles Alena a envoyé un message d’adieu à Barcelone et aux supporters du club après avoir scellé un déménagement permanent à Getafe.

Le joueur de 23 ans a accepté de rejoindre Getafe pour un contrat de cinq ans et admet qu’il n’est pas facile de dire au revoir aux géants catalans.

Il a écrit sur Instagram : « 16 ans à @fcbarcelona… ce n’est pas facile de dire au revoir à ce qui a été ma maison. J’ai eu de la chance et je ne peux que vous remercier du fond du cœur ! Je suis sans voix… Un culé à vie. Toujours le meilleur @fcbarcelona”

Alena est la dernière joueuse à partir et suit Konrad, Jean-Clair Todibo, Junior Firpo, Matheus Fernandes et Francisco Trincao par la porte de sortie. D’autres départs sont attendus à mesure que la refonte se poursuit et que le Barça tente de réduire la masse salariale.

Le transfert du milieu de terrain comprend une option de rachat et le Barça a confirmé qu’il avait également le “premier droit de refus sur toute offre”.