Carles Durán Nous sommes revenus en séries éliminatoires et nous devons lui donner de la valeur

11/05/2021 à 22:27 CEST

Sport.es

L’entraîneur de Joventut de Badalona, ​​Carles Durán, a célébré que son équipe s’était qualifiée pour les «playoffs». de la Ligue Endesa et a souligné qu’ils devraient donner de la valeur parce que jusqu’à récemment, ils jouaient pour la permanence et maintenant ils se battent pour le titre «avec beaucoup de jeunes et de gens de la maison».

L’entraîneur catalan était «fier»; le rôle de son équipe, qui a remporté 71-79, et il a supposé que c’était «très différent»; à ce que cela devrait être en raison de la situation physique de la Baskonie, «Pas très normal & rdquor; en raison de l’épidémie de COVID qui a secoué l’équipe.

Malgré la situation physique de son rival, il a reconnu que le rythme les avait détruits en raison des pertes du ballon et a fait l’éloge de la figure de Pierrià Henry. «Cela ne s’est pas arrêté», a-t-il déclaré. «Nous avons essayé de courir et nous l’avons mal fait. Je pense que nous avons une manière heureuse de jouer et aujourd’hui nous n’avons pas eu cette patience et ce talent ”, a-t-il estimé le préparateur vert-noir.

Ivanovic: “Nous sommes toujours champions”

Pour sa part, L’entraîneur de TD Systems Baskonia, Dusko Ivanovic, a averti après la défaite que son équipe «est toujours championne d’Espagne et il va se battre en séries éliminatoires, peu importe où ils se retrouvent dans la ligue régulière.

Le Monténégrin a souligné à plusieurs reprises dans la salle de presse que son équipe se battra lors de la prochaine phase et ce but a été marqué, au-delà des quatre prochains matchs qui restent à conclure la ligue.

“Ce fut un match difficile, dans une situation un peu étrange”, a expliqué Ivanovic, qui a vu son équipe sans rythme, tout en regrettant d’avoir échoué «Beaucoup de contre-attaques et de tirs ouverts & rdquor; ils convertissent normalement.