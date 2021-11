Carles Puyol dit que Xavi a besoin de temps pour réussir à Barcelone

Une chose sur laquelle la plupart des fans de Barcelone sont d’accord, c’est que nous voulons que Xavi travaille comme manager. Il faudra certainement du temps et de la patience à toutes les personnes impliquées pour devenir un patron à succès du Barça. De fan à Laporta, Xavi a besoin de notre patience. Une personne qui est certainement d’accord avec ce sentiment est Carles Puyol.

« Je connais très bien Xavi et je sais qu’il s’est très bien préparé. Je suis convaincu qu’il s’en sortira très bien », a-t-il déclaré.

« Il a vécu des moments en tant que joueur où nous avons eu des situations difficiles. Ensuite, nous avons réalisé de grandes choses avec une grande équipe.

« On n’avait rien gagné et puis on a tout gagné en jouant un très bon football. Il sait donc exactement quoi faire, et vous devez lui donner du temps et de la confiance.

Puyol | La source