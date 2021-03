Carles Puyol rend son verdict sur le Barcelone de Ronald Koeman

La légende de Barcelone, Carles Puyol, a parlé de la récente amélioration de la forme de l’équipe et de la façon dont les joueurs semblent avoir une nouvelle vie.

Les Catalans sont actuellement sur une série de 18 matches sans défaite qui a ravivé les espoirs de titre du club et les a envoyés en finale de la Copa del Rey.

Puyol estime qu’il y a eu un changement d’énergie et dit que les joueurs et l’entraîneur méritent d’être félicités.

«Il y a eu un changement d’énergie dans l’équipe, je vois l’équipe se débrouiller bien, avec enthousiasme, on l’a vu lors du retour en Copa del Rey. En Ligue des champions, un but de plus à Paris aurait pu tout changer. C’est un nouveau projet, avec un nouvel entraîneur, avec de jeunes joueurs et la ligue est vivante et nous devons jouer la finale de la Copa del Rey

«Le Barça a de bons joueurs, une bonne équipe et ces dernières années, nous avons remporté de nombreux titres. Ces joueurs méritent d’être salués et nous leur faisons confiance. De l’extérieur, on dirait que les joueurs sont satisfaits de Koeman, qui est une légende du club, il fait du bon travail, il mérite le respect et la confiance, puis à la fin de la saison, les évaluations seront faites.