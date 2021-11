Carles Sans : le culé solitaire

11/05/2021 à 06:30 CET

Quarante ans d’action dans le silence absolu avec Tricicle et maintenant il est découvert avec une cascade d’anecdotes. Uniquement sur la scène de Borràs, Carles sans esquisse une galerie de personnages amusants et attachants auxquels, en plus des mots, il ajoute son énorme expressivité gestuelle. L’une de ses grandes passions, le football, n’apparaît pas dans cette émission, mais il le vit « Je l’apprécie et je le souffre, surtout ce dernier, en ces temps & rdquor ;.

Rédactrice de ce journal, nous avons discuté avec Sans lors de l’embauche de Xavi Hernandez comme futur entraîneur du Barça. « Je vous souhaite toute la chance du monde parce que vous allez en avoir besoin », dit-il, « puisque vous allez trouver un passe-temps et un club ‘coiffures’ et une garde-robe qui est comme vivre une nuit d’Halloween & rdquor ;. Il explique le moment actuel de l’entité comme « ces familles de la bourgeoisie catalane qui avaient beaucoup d’argent, en quelques années elles ont été ruinées mais elles ont continué à vivre aussi riches. Entre nous tous, nous devons nous rééduquer mentalement : nous ne le sommes plus. C’est difficile à supposer, c’est vrai, mais il n’y en a pas d’autre & rdquor ;.

En répétant, je le vois seul sur scène et il est inévitable de penser à la fameuse solitude du gardien mais aussi à celle du coach. « C’est pourquoi j’admire le courage de Xavi de parier sur le Barça à un moment si difficile. Le technicien est généralement celui qui perd toujours, le plus facile à régler & rdquor;, réfléchit Carles Sans. Et aussi celui qu’ils regardent d’abord avant de pointer du doigt la pelouse ou la boîte. Ce « respectable » qui met des notes sur un gradin ou dans un public. « C’est vous qui connaissez vos capacités, mais au final c’est le public qui décide. Je joue depuis plus de quarante ans et à l’exception d’un coup de sifflet, le reste a été des applaudissements. C’était lors d’une convention à Marbella, ils étaient tous suédois, on sortait avec le ‘croquis’ des bébés et ils nous ont hué& rdquor;, explique-t-il en riant. Nous avons donc terminé l’entretien en riant : « Aujourd’hui si nécessaire après tout ce que nous avons eu à vivre & rdquor ;. Allez le voir. Santé dans la veine.

Lire l’édition complète de Sport & Style