Carli Lloyd raccroche ses bottes

16/08/2021 à 19:52 CEST

Carli Lloyd met fin à sa carrière de footballeuse pour s’imposer comme une légende du football féminin. Après 17 ans au sommet du sport, la footballeuse de l’USWNT raccroche ses crampons en laissant un bel héritage. Elle prend sa retraite en tant que deuxième joueuse de l’histoire avec le plus de matches internationaux joués.

Lloyd a encore quatre matchs à jouer pour dire au revoir au ballon. Après 312 matchs avec l’équipe nationale et 128 buts, il reste 360 ​​minutes aux Américains pour profiter de l’un des footballeurs les plus représentatifs du pays. Seul Lilly, avec 354 rencontres, dépasse son héritage. Il disputera également les derniers matchs avec son club, le NY Gotham FC, après douze ans passés sous son maillot.

Raccrochez vos bottes après remporter deux fois le titre de champion du monde et accrocher trois médailles olympiques. A 39 ans, elle a vécu les hauts et les bas de l’équipe nationale pour devenir la meilleure de la planète. Et il n’a pas hésité à remercier son passage à l’USWNT dans ses adieux : “Je tiens à remercier US Soccer d’avoir contribué à offrir des opportunités et des souvenirs qui dureront toute une vie. Je serai toujours reconnaissant d’avoir représenté le bouclier et de pouvoir jouer pour mon pays depuis 17 ans & rdquor;, a-t-il écrit. « Je continuerai à soutenir et à encourager cette équipe et Je continuerai à trouver des moyens d’aider à développer le jeu et d’inspirer la prochaine génération.“, a-t-il ajouté, sachant qu’il part comme l’une des principales références des Etats-Unis.

La compétitivité de Lloyd mérite d’être soulignée, ce qui lui a permis d’être l’une des deux joueuses – avec Mia Hamm – à être choisie deux fois comme Joueuse FIFA de l’année. Et maintenant, elle termine cette étape avec la passion qui la caractérise : ““Chaque jour où je suis allé sur le terrain, j’ai joué comme si c’était mon dernier match” expliqua-t-il. ” Je n’ai jamais voulu prendre quoi que ce soit pour acquis, surtout sachant combien il est difficile d’atteindre le sommet, mais encore plus difficile de rester au top aussi longtemps“, a-t-il condamné.