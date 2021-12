Carlin recrute le pilote junior McLaren Ugo Ugochukwu pour le championnat britannique de F4

Le pilote junior McLaren, Ugo Ugochukwu, pilotera pour Carlin Racing dans le championnat britannique de Formule 4 l’année prochaine.

L’Américain a été signé par McLaren en mars de cette année, l’équipe britannique a déclaré avoir battu plusieurs rivaux de F1 à la signature du jeune de 14 ans qui a impressionné par ses performances en karting.

Il a continué à conduire principalement des karts depuis lors, mais a également essayé des voitures F4 et y sera à temps plein en 2022, suivant les traces de Lando Norris en signant pour Carlin.

« Je suis vraiment ravi de passer en British F4 la saison prochaine et de suivre les traces de nombreux pilotes talentueux », a-t-il déclaré.

« Je me sens très à l’aise avec Carlin et nos préparatifs de pré-saison se déroulent déjà bien. Il y aura beaucoup à apprendre, mais j’ai une super équipe autour de moi pour m’aider à relever tous les défis.

« J’ai hâte d’y aller. »

Félicitations, @UgoUgochukwu2. Bienvenue sur @BritishF4 ! Nous sommes ravis de votre voyage en monoplace ! https://t.co/X7i3a7UIaO – McLaren (@McLarenF1) 22 décembre 2021

Ugochukwu faisait auparavant partie de l’académie Sauber mais a été débauché par McLaren après plusieurs bons résultats dans diverses courses et championnats de karting.

L’année prochaine sera sa première campagne complète dans les machines de haut niveau, mais Carlin n’a aucune inquiétude et a été impressionné par le travail qu’il a déjà fait avec eux.

« Ugo est un nouveau talent passionnant et nous sommes ravis de l’avoir avec nous pour cette première étape sur l’échelle monoplace », a déclaré Trevor Carlin.

« Malgré son très jeune âge, Ugo fait un excellent travail en essais hivernaux. Il encaisse tout en douceur et fait de grosses améliorations à chaque séance, signe d’un pilote plein de potentiel.

« Le championnat britannique de F4 est une série fantastique pour apprendre, et l’incorporation du nouveau Tatuus T-421 rend la série encore plus pertinente.

« La nouvelle voiture sera un véritable niveleur pour toutes les équipes et tous les pilotes, mais après avoir produit quatre champions de pilotes et de nombreux titres d’équipe, nous sommes déterminés à commencer cette nouvelle ère de F4 aussi fort que possible. »