Carlisle, des Mavs aux Pacers

Rick Carlisle n’a été sans travail que depuis une semaine. L’entraîneur new-yorkais de 61 ans a promis pour les quatre prochaines saisons, pour lesquelles il gagnera 29 millions de dollars, avec les Indiana Pacers. Il retourne donc dans ce qui fut sa maison, d’abord comme assistant et bras droit de Larry Bird (1997-2000) puis comme entraîneur-chef (2003-2007). Au cours de ses années dans l’Indiana, Carlisle a récolté un équilibre dans la saison régulière de 181-147 avec trois visites en playoffs, les plus réussies jusqu’à la finale de conférence (2004).

Avant d’avoir dirigé les Detroit Pistons (2001-2003) puis, en 2008, il a repris les Mavericks, où il était jusqu’à présent. Treize ans pour le coach avec le plus de victoires à Dallas : 555 pour 478 défaites. Et la cerise, bien sûr, le titre de 2011 avec Dirk Nowitzki en franchise. Le seul dans l’histoire de l’équipe texane. Maintenant, Carlisle revient à un Pacers qui a mis fin à une séquence de cinq ans en séries éliminatoires après un mauvais 34-38 qui a abouti à une défaite en play-in contre les Wizards. Une année marquée par des blessures mais aussi par des tensions entre le vestiaire et un Nate Bjorkgren qui n’a tenu qu’une saison à la tête de l’équipe d’Indianapolis.

Carlisle, qui en tant que joueur a été champion avec la meilleure version des Celtics de Larry Bird (1986), a un bilan total dans sa carrière d’entraîneur de 836-689. Il est le 15e entraîneur le plus victorieux et le troisième entraîneur actif, derrière Gregg Popovich et Doc Rivers. Il est enthousiasmé par son nouveau défi, de retour dans l’Est quatorze ans plus tard : « Il y a un groupe de joueurs talentueux et altruistes qui jouent dur. Il peut toujours y avoir des mouvements, mais dans la franchise nous espérons que les joueurs que nous avons déjà récupéreront physiquement pour voir jusqu’où ils peuvent aller ».

Le départ de Carlisle de Dallas était surprenant… et controversé. Cela a coïncidé avec les adieux de Donnie Nelson, l’architecte des bureaux, et de la Les controverses ont porté sur la gestion du propriétaire, Mark Cuban. Gâchis qui ont éclaboussé un Luka Doncic qu’il avait une bonne relation avec Nelson mais on disait qu’il n’était pas dans un bon moment avec un Carlisle qui était moche avec la tactique, les rotations et l’influence qu’il donnait à Haralabos Voulgaris, l’homme de main de Cuba qui ne se voit pas avec de bons yeux dans de nombreuses couches de l’organisation, y compris le vestiaire.

Selon les propos d’ESPN, Carlisle ne cache pas qu’il valait mieux séparer les chemins et laisse un message sur le coach qui s’intégrerait à Doncic : « Il ne peut pas dire exactement comment cette finale a été atteinte. C’était plutôt le sentiment que ce serait mieux pour tout le monde. J’espère que le prochain entraîneur est Jason Kidd parce que lui et Luka ont beaucoup en commun en tant que joueurs. Je pense que ce serait une excellente situation pour Luka et je pense que ce serait aussi bien pour Jason. Je suis le seul sur cette planète à les avoir entraînés tous les deux et je sais quelles sont leurs qualités particulières. Donc je pense que ce serait un match parfait, mais ce n’est que mon opinion.”

Carlisle a également élaboré, ce sont des mots que le journaliste Tim MacMahon recueille à propos de ses adieux à Doncic : “Je vous ai envoyé un message vous remerciant pour ces trois années incroyables. J’ai appris beaucoup de choses de lui et je lui ai dit que je suis content de ne le voir plus que deux fois par an. Et je dis cela comme le plus grand compliment, bien sûr. Je pense qu’il est le meilleur jeune joueur du monde. Ces trois années ont préparé le terrain pour les dix prochaines pour lui. J’espère qu’il est un champion NBA, j’espère qu’il remportera plusieurs MVP. J’ai le plus grand respect pour son talent de joueur, c’est vraiment l’un de ceux qu’il y a dans chaque génération. Il y a deux ans, je me suis assis avec lui et je lui ai dit que j’allais mettre le ballon entre ses mains, que j’allais lui permettre de créer, de façonner sa carrière, de faire des erreurs, de signer de gros jeux, de gagner et de perdre, et que ce allait être très important pour le joueur qu’il allait devenir. Il a relevé ce défi et cette responsabilité et est devenu un joueur qui va signer un contrat super maximum. Mais il sait que les legs sont une question de titres. C’est comme ça que ça s’est passé pour lui en Europe, et je pense que ça va être pour lui aussi en NBA. »