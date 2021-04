Carlisle: “Doncic est Houdini et nous sommes toujours en vie grâce à lui”

Les Non-conformistes a remporté une autre victoire étroite avec un héroïsme de Luka doncic, qui a marqué 25 points en seconde période et a couronné sa performance avec un triple à une jambe de style bomba pour remporter le match. Barbare le Slovène, qui a pris tous les éloges après le 113-114 avec lequel les Texans ont gagné à Memphis.

«Ridicule», a déclaré Stephen Curry. “Vous n’êtes pas sérieux”, a écrit LeBron James. Les joueurs de la NBA, aussi géniaux soient-ils, mélangent la surprise à la fréquence à laquelle ces situations commencent à être avec Doncic en tant que protagoniste.

Luka, qui a également reçu la ceinture du meilleur joueur défensif, a une fois de plus montré qu’il était fait pour les moments chauds.

“Je tombais un peu, c’était avec de la chance, mais nous l’acceptons. Parfois vous le mettez et d’autres fois vous ne pouvez pas”, a souligné Doncic lors de la conférence de presse suivante, minimisant l’importance malgré le lancement difficile de mercredi.

Porzingis a raconté ce qui suit après la victoire: “Il a toujours une touche spéciale pour ce type de tir. C’est spécial et je pense que rien ne nous surprend plus.”

Powell a apprécié trois fois plus: “Il ne bronche pas aux moments décisifs. En fait, il les aime. Je pensais bien le regarder parce que j’avais une foi totale.”

Quant à Rick Carlisle, l’entraîneur, a dit ceci:

“Il n’a pas eu un match particulièrement réussi. Mais il l’a mis sur le dos et je pense que cela a affecté le tir final.”

“Si Luka va jouer au golf un jour, il fera partie de ceux qui feront des putts ridicules auxquels on ne s’attend même pas. Il est difficile de quantifier l’habileté dont nous parlons.”

“C’est une de ces nuits gracieuses dans lesquelles on a envie de s’échapper, on a Houdini et on peut rester en vie grâce à lui”

“Je ne peux pas vous dire combien d’argent j’ai perdu contre lui sur des tirs du milieu de terrain. Une fois, à Mexico, lors de sa deuxième année avec nous, je l’ai payé en pesos parce qu’il était énervé. J’ai parié avec ce type”

“Il a réalisé l’un des clichés les plus incroyables, et avec son propre cachet, que vous allez voir dans longtemps”