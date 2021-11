Carlisle réveille les Pacers

Rick Carlisle est un gars curieux. Bien sûr, dans le bon sens du terme. Parmi toute la horde d’entraîneurs qui sont passés par la NBA au 21e siècle, s’est distingué par sa tranquillité, sa gentillesse et même, plus tard, son alopécie, l’un de ses traits distinctifs. Membre des Celtics de Larry Bird qui a remporté le ring en 1986 (le dernier de l’histoire de la franchise), il a soutenu l’esprit brillant de l’attaquant lorsqu’il a quitté la piste et a commencé à entraîner. Bird, homme de parole, n’est jamais revenu chez les Celtics, avec qui il entretient à distance une relation amoureuse mutuelle. Il s’est rendu dans son Indiana natal pour accepter le poste d’entraîneur en 1997 et a assuré qu’il ne serait là que pour trois saisons.. Et, en effet, ce sont eux qui l’étaient.

Bird a été très bien conseillé ces années-là : Rick Carlisle était son entraîneur offensif et Dick Harterel défensif, et avec eux sont venus des spécialistes des deux sujets tels que Dale Davis, Antonio Davis et Derrick McKey. Reggie Miller, déjà un vétéran, n’a cessé de développer son potentiel et le résultat, un formidable bagage en tant que propre entraîneur de Bird, a été extraordinaire : finale de conférence (4-3 contre les Bulls), finale de conférence (4 défaites) -2 contre les Knicks) et NBA Finals (défaite 4-2 contre les Lakers). Trois années de rêve qui ne se sont jamais répétées. Pas pour avoir menacé de revivre de tels succès. Plutôt, à cause de l’exil de Bird dans les bureaux et de son refus de retourner là où il n’était pas particulièrement excité d’être.

Rick Carlisle, entraîneur des Pacers. Dylan Buell (.)

Alors que Bird prenait une pause bien méritée puis, en 2003, prenait la direction sportive des Pacers, Carlisle commençait à se faire un nom. En 2001, il a signé pour les Pistons, avec qui il a remporté 50 victoires à chacune de ses deux saisons. et leur première finale de conférence en 2003, plantant la graine de cette équipe qui a ensuite été héritée par Larry Brown et qui a remporté le titre en 2004, atteignant le tour que Carlisle les a dirigés pendant six années consécutives. Après cela, l’entraîneur a mis le cap sur, bien sûr, Bird’s Pacers : 61 victoires et autres finales de Conférence, avec une défaite contre les Pistons qui avaient formé un parcours auparavant. Après ça, encore trois ans, deux en playoffs, et sortie de la franchise, mais avec un nom qui était toujours sur les lèvres des managers et une réputation consolidée.

On sait déjà comment l’histoire s’est poursuivie : sonner sur les non-conformistes de Dirk Nowitzki, avec qui il a rehaussé l’importance des assistants (Dwayne Casey, clé en défense) comme Bird l’a fait avec lui-même. Et par la porte arrière après 13 ans de service assidu, le technicien qui, avec Erik spoëlstraIl faisait partie de la même équipe depuis plusieurs années après, bien sûr, Gregg Popovich. Son retour dans l’Indiana, un endroit avec une idiosyncrasie dont il fait partie bien qu’il soit new-yorkais de naissance, Annonce d’une nouvelle ère qui lèverait une entité qui a été mise au ban de la compétition. Mais les miettes de ce qu’étaient les Pacers ne sont pas faciles à rassembler, et Carlisle va devoir travailler dur pour équilibrer les morceaux et émerger dans une Conférence Est de plus en plus compétitive.

Le début de saison des Pacers a été marqué par des défaites égales et un dossier de 4-8 qui les a relégués à une position qui n’est pas la leur. Mais la victoire sur le Jazz à Salt Lake City peut vous remonter le moral : 30 points de Brogdon et 21 de McConnell ont mené la foule à l’extérieur, qui n’a pas eu beaucoup d’apport de Domantas Sabonis en attaque (6 + 7 + 5). Mais ils ont battu la deuxième meilleure équipe de l’Ouest (désormais troisième), les 26 buts de Donovan Mitchell (avec 5 rebonds et 4 passes) et le double-double, un de plus, d’un Rudy Gobert plus efficace qu’efficace. Soit dit en passant, les deux ont été expulsés à quatre minutes de la fin après un tangana dans lequel Myles Turner était inclus et dans lequel Quin Snyder, l’entraîneur local, était inclus. Indiana est entré dans la pause avec une avance de 9 points (51-60) qu’il s’est ensuite tourné vers la gestion, laissant ses rivaux à seulement 23 points au quatrième quart. Enfin une bonne nouvelle, avec une défense qui a conduit à une victoire qui pourrait signifier, pourquoi pas, un tournant. Et rappelons-nous : avec Rick Carlisle, tout est possible.