Carlisle signe avec Indiana et conseille à Mavs de signer Kidd

Rick Carlisle abandonné le navire de Dallas Mavericks, mais dans ses adieux, il a laissé entendre qu’il voulait continuer à s’entraîner. À peine dit que c’était fait. Il a à peine été une semaine sans équipement. Il vient de signer un contrat de quatre saisons avec Indiana Pacers en échange des Indiana Pacers. Il rentre chez lui, où il a été l’assistant de Larry Bird (1997-2000) et le premier entraîneur (200-2007). Il a atteint la finale de la conférence 2004. Il était avec les Mavs depuis 2008, a remporté le ring avec Dirk Nowitzki en 2011 et, étant devenu le manager le plus titré des Mavericks, revient maintenant à un Pacers en difficulté, bien qu’avec une liste qu’il devrait être passionnant dans un avenir proche.

Les Pacers ont travaillé discrètement et rapidement pour conclure un accord avec Rick Carlisle. L’équipe avait prévu de commencer des entretiens avec plusieurs candidats à Chicago cette semaine. Carlisle a été le meilleur assistant de Larry Bird au début de sa carrière d’entraîneur avec les Pacers. https://t.co/Hf1POaqEFp – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 24 juin 2021

Départ de Dallas

Rick Carlisle, dans des déclarations à des collègues d’ESPN, n’a pas voulu donner de détails sur son départ des Dallas Mavericks, bien qu’il ait osé donner des conseils sur son remplaçant idéal :

« Je ne veux pas raconter les circonstances de mes adieux à Dallas. Je pense que c’était juste le meilleur pour tout le monde. Je pense que l’entraîneur idéal pour me remplacer est Jason Kidd car lui et Luka ont beaucoup en commun en tant que joueurs. Ce serait parfait pour Luka et je pense que ce serait aussi parfait pour Jason. Je suis le seul au monde à les avoir dirigés tous les deux et je sais quelles sont leurs qualités particulières. Donc je pense que ce serait un match parfait, mais c’est mon opinion.