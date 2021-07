Carlitos Calderón annonce qu’il sera papa pour la première fois

. Carlitos Calderón accueillera bientôt son premier enfant au monde.

Carlitos Calderón, le talentueux et charismatique présentateur de l’émission « Despierta América », est en fête après avoir fait savoir qu’il serait papa pour la première fois, grâce à son engagement auprès du mannequin et actrice Vanessa Lyon.

Avec l’humour qui le caractérise, Calderón a annoncé ce jeudi 15 juillet dans l’émission « Despierta América » qu’il exhortait déjà à la naissance du fils de Francisca Lachapel afin de révéler la nouvelle de la grossesse de sa fiancée.

«Nous exhortions déjà Gennaro à naître parce que nous ne pouvions pas annoncer la nouvelle. Nous ne voulions pas enlever ce rôle à notre bien-aimée Francisca », a affirmé l’interprète mexicaine.

Interrogée sur la durée de sa grossesse, Lyon a avoué dans l’émission matinale d’Univision qu’elle en était à son huitième mois de grossesse.

L’heureux couple a découvert le soir du Nouvel An qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. À cette époque, l’actrice d’origine vénézuélienne a subi plusieurs tests de grossesse à domicile qui ont donné des résultats positifs.

Carlitos Calderón et Vanessa Lyon sont ensemble depuis 2020, mais c’est début janvier qu’ils ont décidé de rendre publique leur relation amoureuse.

Le site Web d’Univision a rapporté que Calderón et Lyon se sont rencontrés au Mexique grâce à Cristy Bernal, la femme d’Alan Tacher. Des années plus tard, le couple a eu plusieurs rendez-vous dans des villes comme Los Angeles et Miami.

La star d’Univision en est venue à penser qu’il ne deviendrait pas père

Carlitos Calderón a avoué dans une interview au magazine People en Español qu’il en était venu à penser que son âge était un obstacle à la réalisation de son rêve de devenir père : « Je l’avais déjà abandonné, j’ai même pensé que je ne pouvais pas avoir d’enfants pour mon bien. . âge”.

Le présentateur de télévision d’origine mexicaine a avoué à la publication américaine qu’il ne restait que quarante jours pour accueillir son premier-né.

Calderón atteindra 48 ans en octobre, une célébration qui interviendra au milieu de ses premiers mois de père.

Carlitos Calderón et Vanessa Lyon se sont fiancés en Floride

Début mai, Carlitos Calderón a proposé à Vanessa Lyon de monter à bord d’un hélicoptère lors d’une soirée romantique dans la ville de Miami.

Dans une récente interview avec People en Español, Calderón a admis que lui et sa fiancée se concentraient tous les deux sur l’étape de la grossesse, de sorte que leurs projets de mariage ont été reportés jusqu’à nouvel ordre.

«Nous avons pensé à faire le mariage, mais nous ne voulons pas nous marier tous les deux avec un ventre. On ferait mieux d’attendre. Nous nous concentrons sur la baby shower et cela a été notre objectif », a déclaré l’animateur de télévision dans les déclarations qu’il a faites au magazine.

Vanessa Lyon est une mannequin et actrice vénézuélienne

Vanessa Lyon est une mannequin et actrice qui a participé à de grandes productions hollywoodiennes telles que les séries télévisées “Bronx SIU” et “Gone”, selon le site MamásLatinas.

Sur le marché latin, Lyon a participé à des publicités télévisées pour des entreprises comme Toyota et à des productions dramatiques de Televisa comme la telenovela « Sleeping with my boss ».

Actuellement, la star réside dans la ville de Miami avec son fiancé Carlitos Calderón. Cependant, il n’exclut pas la possibilité de continuer à participer à des productions audiovisuelles en Californie.