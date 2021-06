Carlo Ancelotti a demandé au Real Madrid de signer James Rodriguez – rapport

Réchauffant encore plus l’été, la superstar montante et chanteuse multi-platine Jacquees dévoile un nouveau single intitulé “Bed Friend” avec Reine Naija aujourd’hui. Le morceau est maintenant disponible via Cash Money Records. Le duo séduisant se déplace entre les feuilles avec des harmonies lisses partagées par ces deux puissances. Une fois de plus, Jacquees fléchit sa […] More