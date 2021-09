Carlo Ancelotti, autoritaire avec le Real Madrid en Ligue des champions

in

16/09/2021 à 15h00 CEST

L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a remporté sa 20e victoire blanche en Ligue des champions en seulement 26 matches en battant un Inter combatif au minimum (0-1) lors de la première journée de la phase de groupes.. Un but solitaire de Rodrygo dans les dernières barres a été la clé pour les Blancs pour obtenir les trois premiers points.

L’Italien, qui est de retour au Real Madrid pour sa deuxième saison à la tête, Il est efficace à 77% en Ligue des champions : il a disputé 26 matchs avec 20 victoires, trois nuls et trois défaites. Il a un record que personne n’a jamais atteint dans l’histoire de la compétition, jouant au moins 20 matchs en tant qu’entraîneur-chef.

76% – Carlo Ancelotti 🇮🇹 a joué 25 matchs en tant qu’entraîneur de @realmadrid dans les @LigadeCampeones entre 13-14 et 14-15, remportant le tournoi dans le premier. Son % de victoire de 76% (25P 19V 3E 3D) est le meilleur de tous les entraîneurs pour la même équipe (+20 matchs). Prof. pic.twitter.com/eh1loqAshT – OptaJose (@OptaJose) 15 septembre 2021

L’ancien entraîneur de l’AC Milan ou du PSG compte au total trois titres à son palmarès : deux avec l’AC Milan (2003 et 2007) et un avec le Real Madrid (2014). Il était responsable d’obtenir La Décima pour l’équipe blanche après plus d’une décennie d’attente : son grand travail l’a ramené dans la capitale pour affronter la marche de Zinedine Zidane, qui a remporté trois titres d’affilée.

La 14e Coupe d’Europe, le grand rêve

Les Blancs ont commencé leur parcours en Ligue des champions du bon pied : ils ont battu l’Inter, le principal rival pour la première place, à l’extérieur et comptent déjà trois points, le même que le surprenant Sheriff, qui a battu le Shakhtar Donetsk (2-0) et mène par la différence de buts dans le groupe D depuis la phase de groupes.

L’équipe de la capitale ne fait pas partie des grands favoris pour le titre (PSG, Manchester City et Chelsea dominent), mais sa relation intime avec la compétition ne l’exclut en aucun cas.. Ils ont un total de 13 trophées, le plus de l’histoire par une large différence, et ils recherchent la 14e place de cette édition 2021/22.