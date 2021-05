Carlo Ancelotti était recherché par Arsenal, mais Mikel Arteta est sur le point de surpasser Everton alors que Danny Murphy dit que le patron de Toffees serait sous plus de pression si les fans étaient à l’intérieur des stades.

Les fans d’Everton ne pouvaient pas croire à leur chance lorsque le club a nommé Carlo Ancelotti comme nouveau manager en décembre 2019.

L’entraîneur italien, qui a remporté des titres de champion en Angleterre, en Allemagne, en France et en Italie, a signé un contrat de quatre ans et demi dans ce qui était un autre pas dans la bonne direction pour les Toffees sous Farhad Moshiri.

.

Arteta fait-elle un meilleur travail à Arsenal qu’Ancelotti à Everton?

Ancelotti avait été fortement lié au remplacement d’Unai Emery à Arsenal avant de prendre le poste d’Everton.

Cependant, les Gunners ont fini par emprunter une voie différente en donnant à Mikel Arteta son tout premier poste de manager.

En fait, Arteta a été nommé patron d’Arsenal juste un jour avant qu’Ancelotti ne prenne les rênes de Goodison Park.

Au cours des six premiers mois dans leurs clubs respectifs, Ancelotti a éloigné Everton des problèmes de relégation, tandis qu’Arteta a remporté la FA Cup.

.

Ancelotti ne comprend pas pourquoi son équipe a été si pauvre à domicile cette saison

Avec une poussée européenne dans l’esprit d’Everton, Ancelotti a dépensé 86 millions de livres sterling pour Allan, James Rodriguez, Abdoulaye Doucoure et Ben Godfrey dans la fenêtre de transfert d’été 2020.

Pendant ce temps, Arteta a reçu 70,1 millions de livres sterling pour faire venir Thomas Partey, Gabriel, Alex Runarsson et Willian.

Argent dépensé dans la fenêtre de transfert d’été 2020

Arsenal

Runar Runarsson – 1,8 M £ de Dijon

Gabriel – 23 M £ de Lille

Thomas Partey – 45,3 millions de livres sterling de l’Atletico Madrid

Total: 70,1 M £

Everton

Allan – 21 M £ de Naples

James Rodriguez – 20 millions de livres sterling du Real Madrid

Abdoulaye Doucoure – 20 M £ de Watford

Ben Godfrey – 25 M £ de Norwich

Total: 86 M £

Les nouvelles recrues d’Everton se sont bien installées, les Toffees remportant leurs quatre premiers matchs de Premier League, ce qui a accru la conviction que le club pourrait relever un défi dans le top quatre.

Cependant, l’équipe d’Ancelotti a été déçue par sa terrible forme à domicile, qui les a vu gagner cinq et perdre neuf matchs de championnat cette saison.

Le consensus général était que Ancelotti faisait des progrès à Goodison Park.

Cependant, Everton, qui occupe actuellement la huitième place, pourrait finir derrière Arsenal, un club qui connaît sa pire saison de l’histoire récente.

Arsenal est une place et un point en dessous d’Everton dans le tableau alors que la pression est montée sur Arteta tout au long de la saison.

Statistiques de Premier League entre Arsenal et Everton cette saison

Arsenal

Lieu: Neuvième

Points: 55

Buts marqués: 50

Buts encaissés 38

Différence d’objectifs: +12

Everton

Lieu: Huitième

Points: 56

Buts marqués: 46

Buts encaissés: 43

Différence d’objectifs: +3

Les Gunners ont été éliminés de la Ligue Europa en demi-finale plus tôt ce mois-ci et doivent maintenant jouer une saison sans football européen pour la première fois en 25 ans.

Arsenal a également marqué plus et concédé moins de buts qu’Everton en Premier League cette saison.

Les Gunners ont deux matches restants favorables contre Crystal Palace et Brighton, tandis qu’Everton affronte les loups et les champions de la Premier League Man City.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool, Danny Murphy, insiste sur le fait qu’il y aurait plus de pression sur le travail d’Ancelotti si les fans avaient régulièrement été dans les stades au cours de la saison.

Il a déclaré à White et Jordan sur talkSPORT: «J’ai été martelé pour avoir dit cela alors qu’Everton était sur une bonne course plus tôt cette saison… J’ai dit qu’ils seraient loin d’être parmi les quatre premiers.

.

Everton a la sixième pire forme à domicile de la Premier League cette saison

«Et je me suis également fait marteler pour avoir dit qu’Ancelotti était un risque en ce sens qu’il n’a jamais géré que des équipes pleines de joueurs internationaux de grande qualité en compétition pour des titres.

«Il est entré dans Everton avec une attente complètement différente, des outils complètement différents. Ils ont un manager d’élite, mais c’est un peu comme Jose Mourinho qui va à Tottenham.

«Ancelotti partant du PSG, de l’AC Milan et ensuite il entre à Everton – c’est un travail différent.»

Murphy a poursuivi: «La forme à domicile d’Everton est une énorme préoccupation.

«Il y a deux façons de voir les choses – la première est que la forme n’aurait pas été si mauvaise s’ils avaient eu les fans là-bas parce qu’à Goodison c’est intense.

.

Ancelotti ne comprend pas pourquoi son équipe a été si pauvre à la maison

«C’était mon terrain de jeu préféré, un support phénoménal. Il y a donc un argument pour suggérer qu’ils n’auraient pas eu certains de ces résultats si les fans étaient derrière eux.

«Mais en fait, si les fans étaient là-bas et qu’ils avaient ces résultats et ont mal joué, Ancelotti serait sous plus de pression. Il serait soumis à beaucoup plus de pression.

Ancelotti n’a pas été jugé sur la 12e place d’Everton la saison dernière en raison de son arrivée au milieu de la campagne.

Cependant, si les Toffees terminent huitièmes ou même moins, des questions pourraient être posées pour savoir si l’ancien entraîneur du Real Madrid fait suffisamment de progrès sur Merseyside.