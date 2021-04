Carlo Ancelotti pensait que les plans de la Super League européenne étaient une “ blague ” car le patron d’Everton a déclaré que la manifestation prévue à Arsenal ne perturberait pas son équipe

Le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, a admis qu’il pensait que les plans pour une Super League européenne étaient une “ blague ”.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Manchester United et Tottenham, ainsi que six autres clubs européens, ont annoncé leur intention de former une compétition séparatiste dimanche.

.

Ancelotti a été choqué par les propositions de la Super League

Cependant, à la suite d’une réaction intense des fans, les “ six grands ” de la Premier League se sont retirés de la Super League 48 heures plus tard.

Everton a publié une déclaration condamnant ses rivaux de haut niveau et les a accusés de “ ternir la réputation de notre ligue et du jeu ”.

Et le patron des Toffees, Ancelotti, a révélé qu’il ne pouvait pas le croire lorsque la nouvelle d’une proposition de Super League européenne a été annoncée pour la première fois.

Il a dit: «Ma réaction immédiate a été qu’ils plaisantent, c’est une blague!

«C’est une blague parce que ça n’arrivera pas. C’est impossible.

«La culture sportive en Europe est différente des sports américains. Non pas parce que nous avons raison et qu’ils ont tort, mais parce que la culture du peuple est différente.

. – .

L’implication de Man United dans la Super League a conduit Ed Woodward à démissionner de son rôle de vice-président exécutif

«En Amérique, aux USA, le sport est différent. Le sport est un divertissement.

«En Europe, nous vivons avec plus de passion. Quand nous grandissons, nous voulons battre nos voisins. Nous avons grandi différemment. Ce n’est pas du sport [in the USA]. Le football fait désormais partie des affaires, mais nous devons prendre en compte les deux.

«Le football est un sport avant tout. Et puis avec beaucoup d’investissements, cela devient aussi une entreprise. Nous devons prendre en considération les deux. C’est tout à fait normal. »

Ancelotti a ajouté: «Everton est un club familial, un club où l’on peut ressentir l’amour du supporter.

«Everton a l’habitude de prendre soin de peut-être plus de ses partisans.»

Everton cherchera à mettre fin à sa course de cinq matches sans victoire en Premier League lors de son voyage à Arsenal vendredi.

Akhil Vyas, membre d’Arsenal Supporters Trust, condamne les projets de Stan Kroenke d’essayer d’amener Arsenal en Super League européenne

Les Toffees ont deux matchs en main contre Tottenham, sixième, qui occupe la dernière place européenne du tableau.

Les fans d’Arsenal prévoient de manifester devant les Emirats avant le coup d’envoi pour exprimer leurs sentiments au sujet de l’impopulaire propriétaire Stan Kroenke.

Lorsqu’on lui a demandé si la manifestation allait perturber Everton, Ancelotti a déclaré à talkSPORT: «Non, je ne pense pas.

«Le problème a disparu. Maintenant, les clubs vont en parler. La Premier League et la Ligue des champions sont sûres. »