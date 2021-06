Carlo Ancelotti veut attaquer l’ancien club d’Everton avec une offre de 50 millions de livres sterling pour Dominic Calvert-Lewin après avoir signé un contrat de 1 million de livres sterling par mois à Goodison Park

in

Carlo Ancelotti veut commencer sa reconstruction du Real Madrid en attrapant Dominic Calvert-Lewin de l’ancien club d’Everton dans le cadre d’un accord de 50 millions de livres sterling.

L’Italien a passé un peu plus d’un an à Goodison Park, succédant à Marco Silva en décembre 2019, signant un contrat de quatre ans et demi d’une valeur de 1 million de livres sterling par semaine.

.

Carlo Ancelotti veut des retrouvailles avec Dominic Calvert-Lewin au Real Madrid

Cependant, Ancelotti a pris l’incroyable décision de retourner au Real Madrid et d’étourdir le propriétaire des Toffees Farhad Moshiri à la fin de la saison de Premier League.

Dans ce qui pourrait être une insulte incroyable à la blessure, le légendaire manager serait désormais désireux de retrouver l’attaquant de 21 buts Calvert-Lewin après leur incroyable chimie ensemble.

Ancelotti a un jour décrit l’international anglais comme “l’attaquant complet”, aidant le natif de Sheffield à se tailler une place dans l’équipe de Gareth Southgate pour la finale du Championnat d’Europe cet été.

Selon The Sun, Moshiri pourrait se sentir sous pression pour accepter une offre de 50 millions de livres sterling pour le joueur de 24 ans après avoir perdu 240 millions de livres sterling au cours des deux dernières années.

.

L’attaquant de 21 buts a obtenu une place dans l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020 grâce aux améliorations de son jeu sous Ancelotti

Avec des restrictions potentielles de fair-play financier qui se profilent pour la Premier League en raison de l’impact de COVID-19,

Ancelotti aurait quitté le club après seulement 17 mois en raison des options limitées sur le marché des transferts.

Cependant, en plus de Calvert-Lewin, l’ancien patron de l’AC Milan viserait un autre ancien club de Chelsea avec Timo Werner qui serait sur sa liste de souhaits.

Pourtant, il est entendu que Thomas Tuchel veut garder son compatriote à Stamford Bridge alors qu’il espère défendre le trophée de la Ligue des champions qu’il a remis à l’ouest de Londres en mai.