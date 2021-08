Carlo Ancelotti veut que Cristiano Ronaldo revienne au Real Madrid – rapport

El Chiringuito a annoncé plus tôt dans la journée qu’Edu Aguirre, un ami proche de Cristiano Ronaldo et journaliste de l’émission, allait annoncer les dernières nouvelles concernant les Portugais au programme ce soir.

L’émission, qui a commencé vers minuit, heure espagnole, a taquiné la nouvelle pendant quelques heures avant qu’Aguirre ne raconte enfin une histoire: selon lui, Carlo Ancelotti a entamé des conversations avec le club pour ramener Cristiano Ronaldo au Bernabeu, et il voit Ronaldo comme quelqu’un qui peut encore aider l’équipe et, étant donné que Ronaldo voudrait quitter la Juventus, essaie de faire pression pour sa signature.

La direction de Madrid rapporte cette histoire, mais ne sait pas à quel point tout cela se concrétisera, d’autant plus que Florentino Perez a clairement indiqué plus tôt que Ronaldo ne reviendrait pas, et aussi que tous les fonds du Real Madrid seront versés à Kylian Mbappe et / ou Erling Haaland.

Néanmoins, nous l’utiliserons comme fil conducteur pour lancer une discussion sur la question de savoir si la signature de Ronaldo a désormais du sens.