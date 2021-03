Carlos Alba, de ‘MasterChef 7’, nouveau concurrent de ‘Survivors 2021’

Carlos Alba, ancien concurrent de MasterChef 7, est le sixième candidat confirmé pour Survivants 2021. La nouvelle devait être annoncée ce jeudi par le programme Quatre par jour, mais Telecinco s’est échappé en émettant un tache lors d’une pause publicitaire Sauve-moi.

C’est l’une des grandes surprises du casting, car les spectateurs s’attendaient à connaître le nom de Marta López, collaboratrice de Il est déjà midi, ou Isaac Torres, tentateur L’île des tentations 3, de ceux qui sont censés être en mesure de participer à la réalité selon les informations de Semaine Oui Je télé,

Entrepreneur de profession, Carlos Alba s’est fait connaître en 2019 au Talent culinaire de RTVE et Shine Iberia, format où Il est resté aux portes de la finale. Depuis, il n’était plus apparu à la télévision.

Il est né en Allemagne, mais a la double nationalité italienne et espagnole. Dans Chef cuisinier Il a été qualifié de « jaloux et perfectionniste ». En fait, dans son profil RTVE, il a souligné que «Il aime être un leader et il ne peut pas le supporter quand les gens lui échouent. Il aime la compétition et la discipline, il a même concouru en cyclisme pour le Portugais Benfica. «