Carlos Alcaraz bat un nouveau record de précocité

09/06/2021 à 11:34 CEST

Le joueur de tennis espagnol Carlos Alcaraz continue d’entrer dans l’histoire de l’édition 2021 de l’US Open. Il a éliminé Stfanos Tsitsipas en huitièmes de finale et a également a fait de même avec Peter Gojowczyk en huitièmes de finale pour figurer parmi les huit meilleures raquettes du tournoi. Avec 18 ans et 123 jours, est le plus jeune à atteindre les quarts de finale à l’ère Open.

Le Murcien, qui a fait preuve d’une qualité énorme dans son jeu et d’une grande capacité physique, entre par la grande porte du tennis professionnel : il a chargé le numéro 3 du classement ATP dans une égalité aussi dynamique qu’exigeante et il a également fait de même avec le numéro 141 avec un set vierge dans le cinquième et après plus de trois heures et demie de jeu.

La raquette de Carlos Alcaraz est devenue l’une des grandes sensations du tournoi et Il est déjà le plus jeune joueur à le faire depuis 1968, date du début de l’ère Open, et depuis Dimitriy Koch en 1963.. Au prochain tour, il sera mesuré à Auger-Aliassime, 21 ans et numéro 15 au classement ATP. Le disciple de Toni Nadal est le prochain obstacle à une demi-finale dans laquelle Daniil Medvedev pourrait se mesurer.

Un miroir nommé Rafa Nadal

Le joueur de tennis murcien est un admirateur de la carrière de Rafa Nadal et l’une de ses principales références dans le tennis professionnell. L’Espagnol ne participe pas à cette édition, comme il ne l’a pas fait à Wimbledon ou aux Jeux Olympiques, et Carlos Alcaraz est devenu le grand espoir et la grande illusion pour l’Espagne.

Si le jeune joueur finissait par surmonter les trois tours restants et remporter le titre, il dépasserait même Rafa Nadal lui-même, qui a remporté son premier Grand Chelem à l’âge de 19 ans.. C’était à Ronald Garros en 2006, quand il a battu Mariano Puerta.