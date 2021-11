Carlos Alcaraz continue de briser les barrières

10/11/2021 à 09:31 CET

L’année de Carlos Alcaraz manque d’adjectifs. Après ses belles performances dans des tournois tels que l’US Open, le Master 100 à Paris ou le tournoi 500 à Vienne, Alcaraz a fait ses débuts mardi dernier lors de la Next ATP Finals, et comment pourrait-il en être autrement avec une victoire retentissante.

L’Espagnol a battu le Norvégien Rune (4-3/4-2/4-0) en trois tours, dans un tournoi qui se joue avec des règles un peu particulières. Matchs avec cinq sets, le meilleur des quatre matchs par set, et avec un tie-break à sept points en cas d’égalité à trois.

Alcaraz est présenté comme l’un des grands favoris pour remporter ce tournoi très spécial qui se déroule à Milan. Ses grands adversaires pour remporter le titre seront les Américains Korda et Nakashima, et le français Hugo Gaston, qui a été le bourreau d’Alcaraz au Masters 1000 de Paris la semaine dernière.

Commencez par un 3-0, un fait inhabituel

Avec sa victoire d’hier, Carlos est devenu le quatrième joueur à faire ses débuts dans ces Next ATP Finals avec une victoire sans abandonner un set. Borna Coric en 2017, Álex de Minaur en 2018 et Miomir Kecmanovic en 2019, avaient été les seuls capables d’y parvenir. De plus, tous ont atteint les demi-finales dans les éditions respectives.

Reste à voir si Alcaraz pourra mettre un terme à son énorme saison avec un titre aussi spécial que celui-ci. Pour l’instant, il doit se concentrer sur son prochain match, qui jouera ce mercredi contre Brandon Nakashima, qu’il a également remporté lors de sa première journée à Milan. Carlos complétera le groupe contre l’Argentin Cerundolo.