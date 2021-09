Carlos Alcaraz est le recordman de l’US Open par rapport à un jeune Rafael Nadal, qui veut être comme Roger Federer et a le soutien du Real Madrid

L’avenir du tennis semble être entre de bonnes mains grâce aux performances exceptionnelles de Carlos Alcaraz à l’US Open.

Il y avait des questions sur qui allait sortir de l’ombre de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Alcaraz a pris d’assaut l’US Open

Federer a 40 ans et se remet d’une grave blessure au genou, Nadal a 35 ans et lui-même est aux prises avec une blessure tandis que Djokovic est le seul du trio à être encore fort, mais il a 34 ans.

Au cours des cinq dernières années, une seule personne a empêché l’un des trois de remporter un Grand Chelem.

Il semble qu’un autre Espagnol soit la réponse, qui à 18 ans, a atteint les quarts de finale de l’US Open, devenant ainsi le plus jeune joueur de l’ère ouverte à faire les huit derniers du tournoi.

L’adolescent est également le plus jeune joueur à atteindre un quart de finale du Grand Chelem depuis que Michael Chang l’a fait à Roland-Garros en 1990.

Alcaraz a éliminé la tête de série numéro trois Stefanos Tsitsipas la semaine dernière avec son désir percutant et incroyable de gagner les fans de Flushing Meadow.

Il y a beaucoup à aimer chez le jeune Espagnol, qui pourrait être un futur vainqueur du Grand Chelem et affrontera mardi Félix Auger-Aliassime pour une place en demi-finale.

Voici quelques choses que vous devez savoir sur le jeune.

Comparé à un jeune Nadal

Les comparaisons entre Alcaraz et Nadal sont faciles à faire et vont au-delà du fait qu’ils sont tous les deux espagnols et très bons.

Mats Wilander, sept fois vainqueur du Grand Chelem, pense que sa puissance explosive rappelle beaucoup celle de son compatriote.

Il a déclaré à Eurosport : « Le coup droit. A 18 ans, son bras est tellement explosif. C’est comme Rafa Nadal quand il avait 18 ans – la même force.

« Le revers à deux mains est incroyablement solide. Il a aussi de bonnes mains.

Il a ajouté : « Le seul souci que j’ai, c’est son service. A 18 ans, il ne faut pas trop s’en inquiéter, mais techniquement j’aimerais que ça se fasse plus fluide.

“Je pense qu’il a le rêve d’être le numéro un mondial.”

Alcaraz semble également aimer jouer sur terre battue après avoir déjà remporté un titre à la surface plus tôt cette année.

Alcaraz et Nadal se sont affrontés plus tôt cette année

Nadal l’aime

Nadal connaît bien Alcaraz et l’a promis à un brillant avenir dans le football.

Les deux hommes se sont affrontés lors de l’Open de Madrid de cette année, à l’occasion du 18e anniversaire d’Alcaraz, avec la victoire de Nadal.

En parlant de son compatriote, le 20 fois vainqueur du Grand Chelem a déclaré : « C’est un jeune et bon gars. Il a déjà un bon niveau de tennis aujourd’hui, mais je crois vraiment qu’il va être un joueur fantastique dans un avenir proche.

« Je lui souhaite tout le meilleur. [As a] joueur espagnol et [as a] Fan espagnol, je crois vraiment que nous avons besoin de quelqu’un comme lui, et c’est super de l’avoir ici.

Alcaraz a un bel avenir devant lui

«Quand quelqu’un de son âge est capable de faire les choses qu’il fait, c’est parce que vous avez quelque chose de spécial. Et en même temps, il est assez humble pour continuer à travailler. Il est passionné par le jeu.

«Je crois vraiment que c’est un joueur complet. Il est courageux, il est capable d’aller au filet très souvent. Excellent coup droit, excellent revers. Bien sûr, [he] a besoin d’améliorer un peu le service, mais il n’a que 18 ans aujourd’hui, il a donc beaucoup de temps.

Veut être comme Federer

Alcaraz lui-même voit des similitudes avec une autre légende gagnante du Grand Chelem, Roger Federer.

« Honnêtement, je ne copie aucun style des autres joueurs – je joue juste mon jeu. Mais si je dois dire qu’un joueur est similaire [to my] match, je pense que c’est Federer », a déclaré Alcaraz lors d’une conférence de presse après avoir battu Tsitsipas.

“Je pense [Federer is] similaire à mon jeu, essayant d’être agressif tout le temps. Je pense que c’est un bon similaire [player].

« Oui, j’essaie d’être agressif tout le temps avec le coup droit, le revers. Je pense que je dois améliorer un peu le service, mais je pense que c’est similaire.

Alcaraz a éliminé Tsitsipas, tête de série numéro trois

Un grand fan du Real Madrid

L’Espagnol est également un grand fan de football et aime le Real Madrid.

Le club lui a même envoyé un message de bonne chance sur Twitter avant sa victoire en huitièmes de finale dimanche.

“Envoyer beaucoup de force et de soutien pour votre match aujourd’hui dans les 16 derniers de l’US Open”, a écrit le club.

Mucha fuerza y ​​mucho ánimo, @alcarazcarlos03, para tu partido de hoy de octavos del @usopen. Todos estamos orgullosos de un gran madridista como tú, que ya ha hecho historia en el tenis al ser el más joven en llegar a octavos de este torneo desde 1989. – Real Madrid CF (@realmadrid) 5 septembre 2021

“Nous sommes tous très fiers de vous en tant que grand fan du Real Madrid, qui avez déjà marqué l’histoire du tennis en devenant le plus jeune joueur à atteindre ce stade depuis 1989.”