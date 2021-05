Carlos Alcaraz fait ses débuts dans le top 100 à l’âge de 18 ans

24/05/2021 à 11:19 CEST

.

L’Espagnol Image de balise Carlos Alcaraz, 18 ans, entre dans le top 100 de l’ATP après avoir remporté son quatrième tournoi Challenger à Oeiras (Portugal) et devient le plus jeune du club exclusif.

Alcaraz Il est également le deuxième plus jeune joueur à atteindre le top 100 à 18 ans et 19 jours et seulement Raphael Nadal Il l’a fait avant, avec 16 ans et 10 mois.

Depuis le croate Borna Coric a franchi cette même étape le 27 octobre 2014, avec 17 ans et 3 mois, personne d’aussi jeune ne l’avait atteint.

Le joueur murcien monte cette semaine de 20 places, inscrivant 94, complétant les dix joueurs espagnols parmi les cent meilleurs au monde cette semaine.

Là où il n’y a pas de changement, c’est dans le top10, où le serbe Novak Djokovic suivre en premier, le russe Daniil Medvedev, deuxième et espagnol Raphael Nadal, la troisième.

En plus de Nadal Oui Alcaraz jusqu’à un total de 17 joueurs ibéro-américains figurent parmi les cent premiers: Diego Schwartman (ARG, 10), Roberto Bautista (ESP, 11), Pablo Carreño (ESP, 12), Cristian Garin (CHI, 23 ans), Albert Ramos (ESP, 38), Alexandre Davidovitch (ESP, 46), Frédéric Delbonis (ARG, 52 ans), Guido Pella (ARG, 59 ans), Feliciano Lopez (ESP, 61), Pablo Andújar (ESP, 68), Jaume Munar (ESP, 80), Pablo Cuevas (URU, 91 ans), Federico Coria (ARG, 96), Roberto Carballés (ESP, 98) et Juan Ignacio Londero (ARG, 100).